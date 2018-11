Flandes ordena el retorn del delegat a l'Estat espanyol i recorda a Borrell que "hi ha llibertat d'expressió"

Continua la disputa entre el govern flamenc i l'espanyol. Com ha explicat el primer ministre flamenc, Geert Burgeois, en una entrevista al diari De Standaard i ha confirmat el govern flamenc, ha pres la decisió de fer retornar el seu delegat a Espanya, André Hebbelinck. La decisió arriba un mes després que el ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, li retirés l'estatus diplomàtic com a represàlia per les declaracions del president del Parlament de Flandes, Jan Peumans, que va afirmar que empresonar polítics fa d'Espanya un estat "incapaç de complir les condicions per formar part d'una Europa democràtica".

"No té cap sentit mantenir el nostre representant allà", diu Bourgeois en l'entrevista explicant que l'únic estatus que el govern espanyol li permetia mantenir era el de treballador de l'ambaixada. Fonts diplomàtiques confirmen aquest extrem. "Vull deixar clar als espanyols que la seva reacció és totalment infundada", diu Bourgeois en una entrevista en què assegura que Peumans no va comparar Espanya amb Bòsnia i recalca que "hi ha llibertat d'expressió i separació de poders. Per tant, aquesta mesura és desproporcionada". El primer líder flamenc recalca que aquesta és una situació sense precedents a la Unió Europea i reclama clarificacions.

Espanya, oberta a reunir-se amb el govern flamenc

D'altra banda, des del govern flamenc asseguren que no hi ha hagut cap progrés en les relacions amb Espanya i assegura que el primer ministre respondrà per escrit. Reclamen el dret que Flandes es representi arreu amb els seus propis representats però assegura que la pilota està al camp del govern espanyol. Per contra, fonts diplomàtiques asseguren que si no hi ha hagut una reunió entre l'ambaixadora espanyola a Bèlgica i Bourgeois, que també ostenta competències en Afers Exteriors, és perquè el primer ministre flamenc no ha volgut fins ara. Asseguren que s'ha sol·licitat la trobada diverses vegades, tant per escrit com per telèfon, però que finalment el líder flamenc mai s'ha acabat prestant per reunir-se.

Les mateixes fonts asseguren que perquè Espanya retornés l'estatus de diplomàtic a Hebbelinck s'hauria de veure un gest per part de les autoritats flamenques, per exemple retirant les declaracions del president del Parlament de Flandes. Al mateix temps, però, insisteixen que les autoritats flamenques representen una regió i no un estat i que, per tant, Espanya amb qui ha de mantenir unes bones relacions diplomàtiques és amb Bèlgica.