Foment del Treball i sindicats arriben a un acord per redactar el 'Pla estratègic 2030'

Foment del Treball i els dos principals sindicats a Catalunya (CCOO i UGT) han anunciat aquest dilluns un acord per redactar conjuntament el 'Pla estratègic 2030', un document que el nou president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, considera com a "prioritari".

Tal com va explicar Sánchez llibre en una roda de premsa la setmana passada, l'objectiu que hi ha rere aquesta proposta és adaptar les indústries tradicionals a la digitalització i les noves tecnologies, així com marcar les pautes al voltant de la formació que s'haurà d'implementar perquè ningú quedi fora del mercat de treball. "Són mesures a mitjà i llarg termini per no danyar la nostra economia", va puntualitzar el president de Foment.

Segons apunta el comunicat que la patronal ha emès aquest dilluns, patronal i sindicats es comprometen a treballar a partir del mes de gener per "contribuir a l'estabilitat política, econòmica i social que faci possible un entorn favorable al creixement econòmic i l'activitat empresarial".

Més enllà dels objectius empresarials, Foment del Treball també ha apuntat que vol transmetre un sentiment d'"unitat" i un "missatge de confiança al món empresarial i als treballadors" per tal que "les forces polítiques i el govern de Catalunya facilitin l'aprovació dels pressupostos". La Generalitat ja va renunciar al mes de juny a l'aprovació dels comptes per al 2018 i va explicar que se centraria en els del 2019.