"Fora rojos del barri": pintades falangistes a la seu de Podem Catalunya i Barcelona en Comú

La seu de Podem Catalunya s'ha despertat aquest dijous amb pintades reivindicades per la Falange. "Fora rojos del barri" i "Porcs rojos" són alguns dels missatges que l'extrema dreta ha dedicat al partit liderat per Noelia Bail a Catalunya. El partit lila i, concretament, el seu secretari general a nivell estatal, Pablo Iglesias, ja van ser víctimes del boicot de la ultradreta quan dilluns, a la presentació del seu llibre 'Nudo España' a la Casa del Llibre de la Rambla Catalunya de Barcelona, menys d'una desena d'ultradretans van escridassar-lo.

També han aparegut pintades a la seu de Barcelona en Comú –i de Catalunya en Comú–, on han dibuixat símbols de la Falange i han escrit: "Fora Colau". L'alcaldessa de Barcelona ha reaccionat a través de Twitter i ha qualificat de "covards" els autors de l'acció. "Una forta abraçada, companyes de Podem, seguim caminant juntes amb l’alegria i la força de saber que som una gran majoria les que volem més i millor democràcia. Un oceà de tendresa enfront totes les formes d’odi", ha expressat.

Aquest matí ens hem trobat el local amb pintades de l'extrema dreta. Cap amenaça ens aturarà per seguir defensant una ciutat més justa, més feminista i més antiracista. pic.twitter.com/JeufPpNIAY — Barcelona en Comú (@bcnencomu) 13 de diciembre de 2018

Des del seu compte oficial, Podem ha assegurat que la "violenta extrema dreta no detindrà l'afany de millorar la vida de la gent". "Aquest odi ens anima a continuar lluitant", han afirmat a través de Twitter.

Els mateixos covards han passat tb avui x la seu de @bcnencomu. Una forta abraçada companyes d @podem_cat, seguim caminant juntes amb l’alegria i la força de saber q som una gran majoria les q volem més i millor democràcia. Un oceà de tendresa front totes les formes d’odi ❤️💪 https://t.co/HOcS299fX6 — Ada Colau (@AdaColau) 13 de diciembre de 2018

L'acció ha comptat amb el rebuig de diferents partits, com la CUP i ICV. "La nostra solidaritat davant l'atac feixista patit per Podem a la seva seu de Barcelona. No passaran ni la seva violència ni el seu odi a la diversitat", han publicat els anticapitalistes al seu compte oficial de Twitter. Per la seva banda, els ecosocialistes han subratllat: " Enfront a l'odi i la intolerància, seguirem treballant per continuar conquerint drets i llibertats! Tot el nostre suport! No passaran".