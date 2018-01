Forcadell: "Això no és una desbandada, sinó una cursa de relleus"

"En el ple del referèndum, el grup parlamentari que més va parlar va ser Ciutadans: 46 minuts. Després el PP: 39 minuts". Carme Forcadell recorda amb exactitud el temps d'intervenció de cadascun dels grups parlamentaris en el ple més polèmic de la legislatura, el del 6 i 7 de setembre, quan es va aprovar la llei per votar l'1 d'octubre. Probablement aquest ha estat un dels moments en què se la va criticar més com a presidenta del Parlament, i aquest divendres ha admès als micròfons d' 'El matí de Catalunya Ràdio', primer, i d' 'El món a RAC1', després, que això li va fer mal: "Segur que he comès molts errors en els últims anys, però el que vam fer el dia 6 i 7 el reglament del Parlament ho permet. Em van dir que no havia deixat parlar l'oposició, i vaig anar a mirar aquests temps", ha assegurat. "No s'ha silenciat mai ningú".

Forcadell ha defensat la seva renúncia a tornar a presidir la cambra catalana negant que s'estigui produint "una desbandada" d'independentistes. "Hi ha moltíssima gent capacitada per tirar endavant aquest projecte, al país i a ERC. Aquest projecte és llarg; és una cursa de relleus", ha dit a Catalunya Ràdio: "Estic segura que Ernest Maragall seria un molt bon president", tot i que no ha confirmat si ho serà. De fet, l'encara presidenta ha assegurat que, de tota la seva trajectòria, el seu "període al Parlament ha estat el més dur", i que ha vist "perversió en la política".

A RAC1, Forcadell ha admès que quan va prendre la decisió de no tornar a presidir la cambra es va "treure un pes de sobre"; "El primer pensament de plegar el vaig tenir quan es va acabar de manera abrupta aquesta legislatura", ha explicat.

Preguntada sobre si acceptaria ser consellera del nou Govern, Forcadell ha insistit que "en aquests moments només em plantejo ser diputada". La presidenta també ha admès que seria "una barbaritat" que hi hagués noves eleccions.

Sobre la declaració de Forn i els Jordis davant el Suprem, Forcadell ha expressat el seu "màxim respecte al que han dit unes persones empresonades injustament. No entraré a valorar això, perquè m'és igual el que diguin. El que ens hauria d'indignar és que estiguin empresonats", ha sentenciat.