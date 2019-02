Forcadell diu al Financial Times que guanyaran el cas "políticament" i "legalment" perquè "no hi va haver violència"

L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, s'ha mostrat confiada que el resultat del judici de l'1 d'octubre serà positiu. En una entrevista al Financial Times des de la presó i publicada el mateix dia del trasllat dels presos a Madrid, Forcadell ha assegurat que guanyaran el cas "políticament", però també "legalment" perquè "no hi va haver violència".

Per això, ha dit que està "desitjant" que comenci el judici. En aquest sentit, ha afirmat que és una "oportunitat" per "mostrar al món" que els líders independentistes encausats com ella no han comès "cap crim". Així, l'expresidenta de l'ANC ha defensat al rotatiu britànic els actes pels quals se l'acusa de rebel·lió: "No crec que hagués pogut fer res diferent com a presidenta del Parlament", ha deixat clar.

Pel que fa a l'actual relació entre el Govern i l'executiu espanyol, Forcadell ha admès que "una diferència important" entre Mariano Rajoy i Pedro Sánchez és que el darrer "reconeix que hi ha un conflicte polític entre Espanya i Catalunya i que s'ha de resoldre políticament a través del diàleg". "Rajoy no sabia com resoldre-ho políticament. Estem aquí (a la presó) per la falta de diàleg", ha lamentat.