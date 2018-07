Forcadell, rebuda amb crits de "Llibertat" a la presó del Catllar

L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ja és a la presó de Mas d'Enric, al Catllar (Tarragonès), després de ser traslladada des de la presó de Puig de les Basses, a Figueres, tal com va demanar fa uns dies per ser més a prop de la família. Ha arribat aquest divendres a quarts de dotze del matí i l'han rebuda desenes de manifestants que n'han reclamat la llibertat.

Crits de 'llibertat, llibertat' a la porta de la presó. pic.twitter.com/AzZIPqW4oB — ANC Tarragona🎗 (@ANCTarragona) 20 de juliol de 2018

La presó de Mas d'Enric

La presó del Catllar es l'última de Catalunya que es va inaugurar, el 2015, tot i que feia uns anys que estava acabada a l'espera d'obres de condicionament. Hi ha interns homes adults, joves i dones. Té una capacitat per a 924 presos, però actualment en té 751, 634 penats i 117 preventius, repartits en nou mòduls ordinaris, un dels quals és el de dones.

Segons la conselleria de Justícia, Forcadell compartirà mòdul amb 23 preses penades i set preventives, 30 dones en total per a una capacitat màxima de 62. Com tots els interns que ingressen en una presó, primer serà conduïda al mòdul d’ingressos, on cal fer una sèrie de tràmits, com ara la identificació, la visita mèdica i les entrevistes de l’equip. Aquest mateix divendres ja serà traslladada al mòdul de dones. Estarà en una cel·la que ocuparà de manera individual, i tindrà el mateix règim de visites que a Puig de les Basses.

La rutina dels interns preventius és la mateixa que la dels interns que compleixen condemna. L’únic canvi és que els preventius no participen en activitats especialitzades d’intervenció en un delicte, perquè no estan penats, però Forcadell podrà fer activitats formatives, esportives, artístiques i laborals.