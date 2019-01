Forn demana citar com a testimonis Trapero, Puigdemont, Millo, Jové i Salvadó

La defensa de Joaquim Forn demana citar com a testimonis les persones presents a les reunions de coordinació que es van celebrar els dies anteriors al referèndum de l’1 d’octubre. Alguns d’ells són el major dels Mossos Josep Lluís Trapero investigat per l’Audiència Nacional, l’exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo i l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. També reclama com a testimonis el secretari d’Estat de Seguretat en aquell moment, José Antonio Nieto Ballesteros, el secretari general tècnic del ministeri de l’Interior, Juan Antonio Puigserver, el coronel de la Guàrdia Civil coordinador de l’operatiu de l’1-O, Diego Pérez de los Cobos, el comissari en cap dels Mossos, Ferran López, i el comissari en cap d’Informació dels Mossos, Manel Castellví.

Per aclarir el contingut dels documents 'Enfocats' i l’agenda 'Moleskine', els advocats de Forn també reclamen la compareixença de l’exsecretari d’Hisenda Lluís Salvadó i l’exnúmero dos d’Oriol Junqueras Josep Maria Jové, que estan també encausats a Catalunya.

En l'escrit, Forn també deixa clar que no va "incitar a les masses a oposar resistència violenta a l'actuació de la comissió judicial del jutjat d'instrucció número 13" perquè no pogués fer la seva feina. A més, l'exconseller reitera que no va donar instruccions als Mossos d'Esquadra. Així, Forn afirma que no va participar ni en el disseny del dispositiu policial de l'1-O ni tampoc en el del 20-S.