Set detinguts i cinc ferits lleus durant la protesta contra l'acte de Vox a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut sis persones i la Guàrdia Urbana n'ha arrestat una altra per incidents durant l'ampli dispositiu de seguretat desplegat a la zona de plaça Espanya a Barcelona, per separar la concentració del partit d'ultradreta Vox de la manifestació antifeixista contrària. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès cinc persones, quatre d'elles per lesions lleus que han rebut l'alta al mateix carrer –entre elles un mosso–. Una cinquena persona ferida menys greu ha estat traslladada a l'Hospital Clínic.

651x366 S'han cremat alguns contenidors que els bombers han apagat / MANOLO GARCÍA S'han cremat alguns contenidors que els bombers han apagat / MANOLO GARCÍA

Segons fonts policials, tres dels arrestats haurien agredit una persona que es dirigia a l'acte del partit ultra i que ha patit contusions a la cara. Alguns dels manifestants antifeixistes han llançat ous i pintura contra el cordó policial. També s'ha cremat algun contenidor. Al migdia, els serveis municipals han netejat la zona del carrer Tarragona on s'han produït els incidents, protagonitzats per un centenar de persones que s'han separat de la protesta antifeixista, que havia sigut fins llavors pacífica.

651x366 L'acte de Vox omple part de l'avinguda Maria Cristina de Barcelona / MANOLO GARCIA L'acte de Vox omple part de l'avinguda Maria Cristina de Barcelona / MANOLO GARCIA

Els Mossos d'Esquadra també han identificat altres persones pels incidents, que no s'han repetit al final de l'acte de Vox.