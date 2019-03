França diu que no li toca "interferir" en el judici de l'1-O després del manifest dels senadors contra la repressió

El govern francès ha reiterat la confiança en Espanya després del manifest d'una quarantena de senadors francesos –dels principals partits de l'estat francès– reclamant que "es respectin els drets i les llibertats fonamentals de Catalunya". Així, s'ha desmarcat dels senadors que denunciaven la "repressió" i ha cridat a no interferir en la situació de Catalunya. Ahir dilluns el ministre d'Exteriors espanyol i l'ambaixador francès es van reunir per valorar aquest manifest i expressar-ne el "rebuig".

"França reitera el seu compromís constant amb el respecte pel marc constitucional d'Espanya. És en aquest marc, que és el de l'estat de dret, on l'afer de Catalunya s'ha de tractar", ha indicat el ministeri d'Exteriors francès en un comunicat.

Ha afegit que "no li correspon a França interferir en els procediments judicials en curs", fent clara referència al procés al Tribunal Suprem espanyol contra diversos líders de l'independentisme català.



La reacció ministerial es produeix després que un grup de 41 senadors francesos de diferents partits de l'arc parlamentari denunciessin "la repressió" contra els líders del Procés i demanessin la intervenció de França i de la Unió Europea (UE) per "restablir les condicions del diàleg".

Al mateix temps, han denunciat "la repressió de què són víctima els càrrecs electes legítims, representants polítics de la Generalitat de Catalunya empresonats o forçats a l'exili per les seves opinions en l'exercici dels mandats que els va donar els electors".

Segons el parer dels 41 senadors, la situació d'aquests polítics constitueix "un vertader atac als drets i les llibertats democràtiques", una situació "la gravetat de la qual s'ha subestimat a França".

Una posició que no comparteix el govern francès, que a través del seu ministeri d'Exteriors ha considerat que Espanya té "capacitat" per "conduir un diàleg polític calmat, respectuós amb la legalitat constitucional i l'estat de dret".

"Quan l'esperit d'unitat i de solidaritat, més que mai, ha de guiar-nos en el rellançament del projecte europeu, les autoritats franceses reiteren el seu suport a una Espanya forta i unida i el seu ple suport a les autoritats espanyoles", ha expressat.

Agraïment d'Espanya després del pronunciament

El ministre d'Exteriors, comandat per Josep Borrell, ha agraït en nom del govern espanyol a l'executiu francès la resposta "ràpida i contundent" al manifest "inadmissible" de 41 senadors francesos demanant "respecte pels drets i llibertats fonamentals a Catalunya".

El secretari d'estat per a la UE i l'ambaixador de França a Espanya s'han reunit avui al ministeri d'Exteriors per "compartir el rebuig ferm" al pronunciament dels 41 senadors. A parer del ministeri liderat per Josep Borrell, aquest pronunciament revela "un nivell alarmant de desinformació" d'aquests senadors sobre "la realitat espanyola, i en concret sobre Catalunya". El mateix ministeri subratlla que Espanya és "una democràcia plena amb divisió de poders", en què els drets i llibertats fonamentals, "inclòs el dret d'un judici just i imparcial", estan "garantits".