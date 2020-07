260x366 Franceschi-Bicchierai (Motherboard): "El de Torrent és el primer cas conegut a Europa en què Pegasus espia un polític" / ARA Franceschi-Bicchierai (Motherboard): "El de Torrent és el primer cas conegut a Europa en què Pegasus espia un polític" / ARA

Aquesta setmana, després d'una investigació del diari El País i del britànic The Guardian, ha aflorat que diversos polítics catalans –entre ells el president del Parlament, Roger Torrent– van ser objecte d'espionatge en el seu mòbil a través del programa Pegasus, una eina creada per l'empresa israeliana NSO. Ara bé, qui ha ordenat infiltrar-se al mòbil de Torrent? Qui acostuma a comprar aquest programari? Com funciona? El centre de recerca Citizen Lab, que ha portat a terme la investigació sobre l'error de seguretat de WhatsApp i Facebook que va permetre a Pegasus infiltrar-se en centenars de mòbils, no ho ha pogut determinar, però un exempleat de NSO sí que ha assegurat a Motherboard, una publicació dels Estats Units, que Espanya n'és client des de l'any 2015.

El periodista Lorenzo Franceschi-Bicchierai va publicar ahir dimarts aquesta informació juntament amb Joseph Cox. En una conversa amb l'ARA, Franceschi-Bicchierai explica que NSO només treballa per a governs estatals o agències d'intel·ligència associades i que la seva font d'informació els ha confirmat que un d'aquests executius és el d'Espanya. Està, doncs, l'estat espanyol al darrere de l'espionatge polític a Torrent i altres polítics catalans? "[La nostra informació] No implica necessàriament que sigui el govern d'Espanya qui hagi intentat hackejar el mòbil dels polítics catalans, però hi ha senyals en aquest sentit. NSO sempre ha dit que només treballa per a agències de govern, la nostra font diu que Espanya és client i són polítics catalans [...]. El més important ara és que el govern espanyol sigui transparent en relació amb això", afirma el periodista, que assumeix que es tractaria del CNI com a agència d'intel·ligència espanyola. Un cas inèdit a Europa, perquè ell mateix afirma que mai abans s'havia conegut un cas d'espionatge a un polític europeu fent servir aquests mètodes.

Franceschi-Bicchierai explica que NSO té uns deu anys de vida i que forma part d'una indústria en auge, la de l'espionatge. És una empresa que es dedica a elaborar programari avançat d'intel·ligència i que el ven a governs per combatre terroristes o criminals. Però això és només la teoria: en els últims temps han aflorat casos en què els estats han utilitzat aquestes eines contra activistes o dissidents. A través de Citizen Lab o Amnistia Internacional s'han trobat casos d'"abusos" en aquest sentit a Mèxic, l'Aràbia Saudita, Síria o Etiòpia.

Se sap que aquests estats són clients de NSO arran d'investigacions periodístiques o fetes per activistes pro drets humans, no perquè l'empresa israeliana ho hagi aclarit –la seva política és no revelar en cap cas per a qui treballa més enllà de garantir que es tracta d'agències governamentals–. La particularitat del cas de Torrent, doncs, si es confirma que Espanya n'és client, és que seria el primer afer conegut a la Unió Europea. Això no vol dir que els altres països europeus no utilitzin eines similars, afirma Franceschi-Bicchierai, però sí que seria el primer que sortiria a la llum de NSO i, a més, per espiar càrrecs electes, diu. El govern espanyol ha negat que tingui res a veure amb aquest cas d'espionatge.

Com funciona?

El periodista aclareix a l'ARA que la indústria de l'espionatge està poc regulada internacionalment i això propicia que aflorin casos com aquest. NSO ven el programari Pegasus als estats i després se n'acostuma a desentendre. És a dir, no fa d'intermediari en les dades sinó que lliura el seu programa i és l'estat en qüestió qui, després d'aprendre com va, el fa servir. "No sabem què ha passat en el cas dels polítics catalans en particular, però, basant-me en altres casos, l'empresa no té constància de les dades que s'extreuen del mòbil. La companyia ven el sistema al país, els hi instal·la i fins i tot els hi podria ensenyar a fer-lo servir, però després l'estat el fa servir per si mateix i capta les dades", aclareix Franceschi-Bicchierai.

"NSO sempre ha dit que ven a agències autoritzades, però un cop ven el sistema no fa un control proactiu de com s'utilitza. Diu que si tenen constància que se n'ha fet un ús abusiu, tenen dret a iniciar una investigació interna", explica el periodista. Ara bé, també afegeix que no s'ha tingut detall d'investigacions d'aquest tipus. Només un cop van dir que anul·laven un contracte sense dir de quin país ni de què es tractava.

Normalment aquests programaris els compren estats que no tenen capacitat per generar-los. Hi ha països com els Estats Units o Israel, "molt avançats" en aquest tipus de tecnologies, que ho poden fer ells mateixos. Altres països, però, no tenen el personal ni els recursos necessaris i contracten empreses per adquirir aquesta tecnologia, informa el periodista.

Quin és el cost de Pegasus? Franceschi-Bicchierai explica que no hi ha una llista de preus oficial, però que per coneixement de contractes que s'han publicat a Mèxic entre aquesta empresa i agències governamentals es parlar de "milions d'euros". En algun cas particular fins a 30 milions d'euros.

Investigació judicial?

Un cop aquests casos han sortit a la llum a Espanya, ara què? Franceschi-Bicchierai creu que això depèn de la reacció dels poders a l'Estat. A parer seu, la "gran pregunta" a escala de l'estat espanyol és si aquest espionatge estava o no autoritzat per un jutge.

També apunta cap a un altre lloc: la Unió Europea. "El cas és bastant únic en el sentit que és el primer cas conegut a Europa en què s'actua contra polítics. És un precedent molt important", diu, i es pregunta si hi haurà alguna institució europea que ho investigui. Alhora, també s'hi podria veure implicada Bèlgica, ja que un dels dirigents espiats és col·laborador de l'expresident Carles Puigdemont i el 2019 era allà.