Francisco Serrano (Vox): "Es dona ajuda a 100 maltractades quan només tres són reals"

El jutge en excedència Francisco Serrano (Madrid, 1967), portaveu i cap de files dels dotze diputats de Vox d'Andalusia, ha reiterat avui en una entrevista a ' El Mundo' la necessitat de derogar la llei de violència de gènere, un dels dinou punts que van presentar ahir per avalar la investidura del popular Juanma Moreno a la Junta. "A les dones maltractades cal donar-los totes les ajudes del món, esclar, però no es poden destinar ajudes a cent maltractades quan només tres són reals. És clar que cal destinar ajudes a les dones, però no a associacions que viuen del maltractament".

El candidat ultradretà considera que "de les 2.200 associacions que hi ha a Andalusia n'hi ha almenys 1.800 o 2.000 que viuen de les polítiques de gènere" i afirma que "són la simbiosi perfecta del frau, perquè els ajuts es concedeixen en funció del nombre de denúncies". "El que no pot ser és que tu discuteixis amb la teva dona, ella et denunciï per maltractament i obtingui les ajudes. Caldria redefinir el concepte de maltractament i ajustar-lo a aquelles situacions en què hi hagi discriminació, desigualtat i relació de poder", opina.

Serrano també nega que siguin xenòfobs, tot i que en el document presentat ahir reclamen que s'expulsin 52.000 immigrants: "En el nostre partit hi ha gent estrangera i immigrants; jo tinc molts amics que són immigrants, d'altres races o homosexuals. Crec en la igualtat, però defensem una immigració regulada i legal. Això no és ser xenòfobs", anota. Per evitar l'arribada de nouvinguts, el cap de llista de Vox advoca per "polítiques d'ajudes en origen per controlar que no surtin" i alerta que "no venen espontàniament, coincideixen amb vaixells d'ONGs que queden amb ells per portar-los aquí". En tot cas, no es mossega la llengua a l'hora de reclamar que s'apliqui la llei d'estrangeria, que preveu l'expulsió per a qui arribi il·legalment. "Si no, hi ha efecte crida i, en 25 o 30 anys, Espanya i Europa deixaran de ser el que són", sentencia.

Pel que fa a les negociacions per formar govern, Serrano deixa clar que volen que s'acceptin algunes de les seves controvertides propostes i denuncia que Cs els aïlla pels seus "compromisos inconfessables a Europa". En aquest sentit, si Ciutadans no s'avé a seure en una taula de negociació, el cap de llista ultradretà avisa que no avalaran el candidat que es presenti. "Si pensen que els donarem un xec en blanc, sobretot Ciutadans, ens menystenen, s'equivoquen. No serem un obstacle per al canvi, però han d'asseure's amb nosaltres. Ciutadans ja em va demanar el vot per a la presidenta i es va prestar que hi hagués un membre de Vox a la Mesa. Igual que es va poder arribar a això, es pot arribar ara a un acord", anota.