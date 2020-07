El líder de Vox a Andalusia deixa el partit per un cas de corrupció però conserva l'acta de diputat

Vox perd qui va erigir-se el 2018 en el primer líder autonòmic del partit ultra. I no per diferències internes sinó per un cas de presumpta corrupció. L'exjutge Francisco Serrano, fins ara líder de Vox a Andalusia, ha anunciat aquest dimecres que abandona el partit de Santiago Abascal després que la Fiscalia Superior d'Andalusia ha formulat una querella contra ell per presumpte frau en subvencions per una ajuda pública de 2,5 milions que va rebre el 2016. Amb tot, no deixarà l'escó i continuarà aforat al Parlament andalús, però ja al grup de no adscrits.

S'acaba així la trajectòria dins del partit ultra d'un líder conegut pel discurs dur contra el feminisme i per la seva croada contra la llei de violència de gènere. En una nota enviada a l'agència Europa Press, assegura que ha pres aquesta decisió "per evitar que la necessària tasca de regeneració que necessita Andalusia i que abandera Vox es vegi tacada per les acusacions" de les quals considera que està sent "víctima". És un discurs similar al que va fer després de la revisió de la sentència a la Manada, en què va dir en un tuit que " la relació més segura entre un home i una dona acabaria sent la prostitució". Llavors, arran de les respostes al missatge, va dir que s'agafava una baixa mèdica d'un mínim de 30 dies a causa del "linxament" rebut.

Els tuits més polèmics del candidat de Vox a la Junta d'Andalusia

A part de la baixa del grup parlamentari de Vox, Serrano també ha demanat la baixa com a afiliat al partit d'extrema dreta perquè la seva pertinença a la formació no es pugui utilitzar "com a arma contra el partit". Durant aquest matí la Fiscalia Superior d'Andalusia ha informat que ha interposat una querella davant del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia contra l'exjutge perquè considera que hi ha indicis d'un presumpte delicte de frau de subvencions en relació a l'ajuda estatal rebuda el 2016 per la societat limitada Bio Wool Niebla.

Serrano assegura en la nota que és innocent i aclareix que "en cap moment" s'ha apropiat personalment "d'un sol cèntim de diners públics". Afegeix, a més, que durant el procés d'investigació "s'acreditarà" que no té res a veure amb el cas. "Com a ferm defensor de l'estat de dret considero que hem de facilitar la tasca de la justícia lliure de contaminacions i soc conscient que la meva pertinença a Vox donaria lloc a la politització del procés i perjudicaria tant el partit, al qual he dedicat tants esforços, com el mateix curs del procés, i generaria de manera interessada un procés mediàtic en contra meva per debilitar el partit polític del qual fins ara he format part", afegeix.