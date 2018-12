Forn, sobre la candidatura de Mascarell: "Crec que no hauria d'haver anunciat la seva candidatura sense parlar-ne abans"

L'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, creu que Mascarell no hauria d'haver anunciat la seva candidatura "sense haver-ne parlat abans". "Sento un gran respecte per Ferran Mascarell, però crec que no hauria d'haver anunciat la seva candidatura sense parlar-ne abans", ha criticat en una entrevista a l'ACN des de la presó de Lledoners.

De fet, Forn considera que la "proliferació" de candidatures sobiranistes va "en contra" del desig d'unitat d'una "gran majoria social". De tota manera, està convençut que "encara som a temps de reconduir" aquesta situació. A hores d'ara, han anunciat la seva candidatura fins a cinc opcions polítiques independentistes: Ernest Maragall (ERC), Neus Munté (PDECat), Ferran Mascarell (que ara per ara es presenta com a candidat independent), la CUP (que encara no ha decidit el seu candidat) i el guanyador de Primàries de Barcelona, Jordi Graupera.

Forn recorda que Neus Munté estaria disposada a cedir-li el seu lloc per encapçalar la candidatura. "Jo estic disposat a posar la meva experiència, el meu coneixement de la ciutat a favor d'aquest projecte. Ara mateix, la meva participació o no a la llista no és el més important", ha assegurat. "La llista de Junts per Catalunya a Barcelona serà una llista integrada per diferents sensibilitats, àmplia, amb persones solvents i capaces de gestionar la complexitat d'una ciutat com Barcelona", ha assegurat. Forn no ha volgut entrar a valorar els noms que podrien encapçalar la llista d'aquesta formació a Barcelona.