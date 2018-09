Front comú de Casado i Rivera per deixar Sánchez sense pressupostos

Pablo Casado i Albert Rivera estan disposats a aparcar les diferències per posar bastons a les rodes a Pedro Sánchez. Ho han demostrat tots dos aquest dimecres al Congrés, quan han traçat una estratègia comuna –tot i que l’han presentat per separat– per mirar d’evitar que el PSOE modifiqui la llei d’estabilitat per la porta del darrere, amb l’objectiu d’aplanar-se el camí per a l’aprovació dels pressupostos.

Els socialistes van presentar dimarts a última hora una esmena a la llei de lluita contra la violència masclista que eliminava la capacitat de veto del Senat al sostre de despesa. La majoria absoluta del PP a la cambra alta fa impossible que el govern espanyol elabori uns comptes amb els 5.000 milions d’euros de despesa extres que ha autoritzat la Comissió Europea, i els socialistes van idear aquest estratagema per esquivar el Congrés.

I tant el líder dels populars com el de Ciutadans han posat el crit al cel per l’estratègia, que consideren un “frau de llei”, perquè impossibilita que els diputats puguin presentar esmenes en la tramitació del canvi legal, a més de modificar per la porta del darrere una llei orgànica. Per això, tots dos partits ja han anunciat que recorreran davant dels òrgans de supervisió parlamentaris la decisió, i no descarten acabar acudint al Tribunal Constitucional per demanar empara.

Fonts populars han explicat que demanaran a la mesa del Congrés de Diputats, on el PP i Cs tenen majoria, que freni la tramitació d’aquesta esmena per protegir els drets dels parlamentaris, mentre que Ciutadans ha anunciat que també ho farà, tot i que passarà primer per la comissió de justícia, on els partits que van donar suport a la moció de censura són majoritaris. En tots dos casos, l’estació final podria ser el Tribunal Constitucional, van dir fonts populars i del partit taronja.

Casado demana eleccions

Però el camí traçat per dificultar l’aprovació dels pressupostos no és l’única coincidència entre els dos partits de dretes. Si Albert Rivera fa mesos que demana a Sánchez que avanci les eleccions, avui s’hi ha afegit Pablo Casado, que ha llistat durant la sessió de control els errors que segons ell comet Sánchez i ha demanat comicis. “Alliberi Espanya del seu llast”, ha declarat Casado.

Tant la Moncloa com el PSOE defensen que l’argúcia legal que busquen per modificar la llei d’estabilitat entra dins les normes, i han repartit entre els periodistes un estudi amb exemples anteriors de lleis que es van aprovar amb esmenes no coincidents amb l’objecte inicial de la iniciativa legislativa. Tant el PP com Ciutadans, però, asseguren que en alguns casos el TC ha acabat considerant inconstitucional que s’introdueixin esmenes en un text legal que no tenen res a veure amb el fons de la llei, especialment si aquesta ja està en tràmit parlamentari.