El Front Republicà demana "unitat per tombar el règim del 78 i un estat feixista"

El Front Republicà ha demanat aquest diumenge des de l'Hospitalet de Llobregat "unitat per tombar el règim del 78, un estat demòfob, violent, cruel i feixista". Així ho ha expressat en un acte davant d'un centenar de persones la número dos per Barcelona de la coalició, Mabel Rodríguez.

La candidata ha assenyalat que des del Front Republicà no poden acceptar la "humiliació" d'anar a Madrid "amb un discurs ple de promeses" i després agenollar-se "davant partits hereus de Franco o que s'omplen la boca de promeses de memòria històrica". En aquest sentit, ha recordat que les línies vermelles de la coalició entre Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates de Catalunya és el reconeixement del dret a l'autodeterminació.

Rodríguez ha apuntat que les seves condicions per investir Pedro Sánchez president és tenir el "ferm compromís" del PSOE d'acceptar el dret a l'autodeterminació i la publicació al BOE. A més, també ha recordat que s'ha de "suprimir qualsevol condemna" contra els líders jutjats al Suprem i alliberar els presos i permetre "el retorn immediat dels exiliats".

Crítiques a ERC i JxCat

Durant l'acte a l'Hospitalet, la número dos de la llista per Barcelona ha recordat Neus Català i ha reivindicat que l'"obligació" és "no deixar caure en l'oblit el sacrifici d'una generació que va donar-ho tot per lluitar contra l'odi".

En aquest sentit, i recordant que Català va votar en el referèndum de l'1-O, ha llançat un missatge a ERC i Junts per Catalunya perquè "no s'omplin la boca de llibertat" si no van a Madrid a "expressar-ho". "Fem-ho per ella, fem-ho per tots nosaltres", ha conclòs, i ha reafirmat que cap vot del Front Republicà anirà a parar a un partit "feixista".