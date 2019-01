Gabriel (CUP): "L'independentisme ha d'escoltar molt més, només així s'assolirà la força per superar les barreres"

"Expliqui per què soc en aquest país, denunciïn que l'estat espanyol respon amb repressió contra la voluntat d'autodeterminar-nos". Aquesta és la petició que l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, ha llançat des de l'exili a Ginebra en una carta distribuïda per la formació. "Res, ni els costos ni els patiments, poden fer-nos renunciar a la defensa dels drets civils, polítics, socials, econòmics i culturals", ha sentenciat.



Després de mesos de silenci, Gabriel ha admès que "quedava pendent això; uns mots, unes línies" per a explicar com veu la situació política a Catalunya des de Suïssa. En aquest sentit, la cupaire ha manifestat que se li "fa difícil" expressar com és seguir l'actualitat política. "Veure les manifestacions de lluny, patint per la massa habitual violència policial o esperant la llibertat de les detingudes sense poder ser a les protestes de les comissaries", ha indicat en al·lusió a les setze detencions de dijous passat a Girona.





"Expliquin perquè sóc en aquest país, denunciïn que l’estat espanyol respon amb repressió contra la voluntat d’autodeterminar-nos. Es la millor manera d’ajudar-nos.

Cuideu-vos." @AnnaGaSabate des de l'exili



"Qui executa la repressió ha de comptar, sempre, amb què la solidaritat més tendra pot desbordar els seus límits i les seves imposicions", ha advertit a un Estat que, diu, "és cotilla d'un règim del 78" i que conté "encara massa de la pitjor tradició imperial, repressiva i venjativa".



L'acció de l'independentisme

"Ens necessitem organitzades i determinades, però essent part d'una resistència àmplia", ha advertit Gabriel. És en aquesta línia que ha reflexionat: "L'independentisme ha de prestar més atenció a les necessitats reals de la gent. Escoltar molt més", ja que "només així assolirà la força necessària per superar totes les barreres que ens separen de poder exercir els nostres drets".



I és que el judici contra l'1-O que començarà en els pròxims dies "és una d'aquestes barreres". Com també ho son, ha exposat, "l'injust xantatge de la presó, la descarnada amenaça contra els que també seran jutjats però que son a l'exili". Per aquest motiu, Gabriel insta a "alçar-nos per denunciar", de forma "col·lectiva i constructiva" la repressió de l'Estat.



"Ens necessitem perspicaces, sabent llegir els moviments de la resta d'acords polítics", ha considerat. I ha conclòs: "Ens necessitem sabent que la llibertat és no tenir por, però sent conscients que la por ha avançat i que cal treballar-la per fer-la petita".