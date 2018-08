García-Page no acceptarà "sota cap concepte" que la Generalitat negociï amb l'Estat un finançament propi

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, insisteix que la reforma del finançament autonòmic s'ha d'abordar des del pla multilateral i assegura que "sota cap concepte" acceptarà una negociació directa de l'Estat amb la Generalitat en matèria de finançament. A més, avisa que negociar un concert amb Catalunya suposaria "revisar la Constitució per la porta de darrere".

En una entrevista a Europa Press, el dirigent socialista planteja la importància que la Generalitat torni als fòrums autonòmics com el Consell de Política Fiscal i Financer (CPFF) perquè no entendria una reforma del model de finançament en què Catalunya no se sentís vinculada. "No seria prudent ni intel·ligent en l'actual conjuntura", explica.

No es pot negociar des del "xantatge i l'ultimàtum"

Però al mateix temps, García-Page alerta que Castella-la Manxa no acceptarà "sota cap concepte" un escenari de negociació bilateral entre l'Estat i la Generalitat en matèria de finançament. "Si no s'asseu Catalunya i no se sent vinculada per l'acord d'altres comunitats estem entrant en un règim bilateral i, no en un finançament, sinó en 17", avisa. "Entenc que la Generalitat vulgui més diners, tots volem més recursos, però és evident que a hores d'ara no es pot negociar sota xantatge i ultimàtum", reitera el dirigent socialista.

En aquest sentit, el president manxec adverteix que si la Generalitat vol negociar un concert econòmic propi com el basc es produiria una "revisió constitucional per la porta del darrere".

NOU MODEL DE FINANÇAMENT

A més, Page explica va demanar al president del Govern, Pedro Sánchez, abordar nou un model de finançament, o almenys a intentar-ho durant el seu mandat, que, segons ha insistit el cap de l'Executiu, pensa esgotar. A les poques setmanes d'arribar a la Moncloa, Sánchez va anunciar al Senat que descartava emprendre la reforma del finançament autonòmic, al·legant falta de "temps material", tot i que ha apuntat que l'executiu té la intenció de fer millores del finançament de totes les comunitats. Posteriorment, a la ronda amb els presidents autonòmics, va acordar avançar en els treballs i culminar, si fos possible, el nou model, segons va revelar el president asturià Javier Fernández després veure amb Sánchez.

"No es pot dir que governaràs dos anys i assumir que en aquest temps no es faci cap esforç. Puc entendre que no s'aconsegueixi, però no que no s'intenti", apunta García-Page, si bé creu que el president va a tractar de aconseguir-ho. Almenys Page demana que s'aprofiti el temps per "revisar conceptes" del finançament autonòmic per destinar més recursos a matèries concretes com sanitat o dependència. En la seva opinió, això serviria per anticipar el nou model.

Deute autonòmic

D'altra banda, el president manxec assegura que seria "intel·ligent" que s'estudiés el deute de les comunitats per revisar la condicions i alleujar la situació de l'administració autonòmica. "Estem en un no viure permanent", assegura. I sobre el fet que aquesta renegociació del deute suposés una cessió a la Generalitat, el dirigent socialista treu ferro a l'assumpte: "No estic tot el dia pendent del que diu Quim Torra, particularment estic preocupat pel que diu Mario Draghi", assevera, en referència al president del Banc Central Europeu.