Garzón aposta perquè el govern espanyol influeixi en el procés judicial dels presos polítics

El coordinador federal d'Esquerra Unida, Alberto Garzón, s'ha mostrat a favor aquest dijous que el govern espanyol insti l'advocacia de l'Estat que influeixi en el procés judicial contra els presos polítics per "destensar" la situació a Catalunya. Per a Garzón, això "hauria de succeir" i ho deslliga de la negociació dels comptes públics: "Seria positiu, però no pels pressupostos, sinó en qualsevol circumstància".

Garzón ha assenyalat, en una entrevista a RNE, que és de "sentit comú" clarificar el que va succeir l'any passat amb l'escalada sobiranista a Catalunya. "La violència no es veu enlloc", ha assegurat, per rebutjar que s'imputi els líders catalans pel delicte de rebel·lió.

Per tot això, Garzón aposta perquè l'executiu socialista insti l'advocacia de l'Estat a actuar en el procés judicial amb la fi de "destensar". "Que pogués instar l'advocacia de l'Estat, que pogués parlar i prendre alguna decisió, seria un gest positiu", ha subratllat el coordinador.

Davant l'inici de les negociacions pels pressupostos, després de l'acord assolit pel govern i Podem, i davant la necessitat que partits com ERC o el PDeCAT hi donin suport, Garzón ha deslligat la qüestió judicial dels pressupostos. "No pels pressupostos, s'hauria de fer en qualsevol circumstància", ha senyalat Garzón sobre la mediació en el procés judicial.

El coordinador d'Esquerra Unida entén que aquest moviment ajudaria a "destensar" el problema a Catalunya i a "canalitzar" la crisi en termes polítics, ja que, a parer seu, està en la via judicial. "De manera col·lateral ajudaria els pressupostos, però no comparteixo que ho vinculi als pressupostos", ha reiterat, i ha assegurat que és compatible reclamar la resolució del conflicte amb donar suport a les mesures positives per a Catalunya recollides als comptes.