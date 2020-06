Garzón admet que sectors "minoritaris" de les forces armades assumeixen com a propi el discurs del cop d'estat

Enmig de la greu crisi oberta entre el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la Guàrdia Civil per les investigacions en contra del govern espanyol i que ha desembocat en la destitució de part la cúpula d'aquest cos a Madrid, el ministre de Consum, Alberto Garzón, ha afegit avui més llenya al foc. Garzón ha assegurat que pot ser que "hi hagi elements reaccionaris dins" de les forces i cossos de seguretat de l'Estat que "assumeixin com a propi el discurs que convida al cop d'estat" que encoratja la "dreta política". "¿Pot ser que hi hagi elements reaccionaris a dins que assumeixin com a propi aquest discurs, que de vegades fins i tot convida al cop d'estat encara que sigui a nivell discursiu? Pot ser. Però són absolutament minoritaris i no posen en risc la democràcia", ha assenyalat.

En la mateixa línia, el president del grup parlamentari d'Unides Podem, Jaume Asens, ha assegurat que Marlaska hauria d'haver cessat abans al coronel Diego Pérez dels Cobos, i ha alertat: "El més perillós és l'actuació d'un grup d'agents de la Guàrdia Civil per desestabilitzar el Govern". En una entrevista a TV3, Asens ha assegurat que té moltes discrepàncies ideològiques amb Marlaska, però ha sostingut que "està sent víctima d'una operació promoguda per sectors extremistes de dreta, amb voluntat de desestabilitzar el Govern".

D'aquesta manera, tots dos dirigents han donat validesa a les paraules de l vicepresident segon de l'executiu de coalició i líder de Podem, Pablo Iglesias, que la setmana passada va acusar la dreta espanyola d'estar intentant dirigir les forces de seguretat en contra de la Moncloa, en el que considera una moviment coordinat de diferents poders fàctics per tombar el president espanyol, Pedro Sánchez, però sobretot l'aliança amb la seva formació.

Iglesias xoca amb Vox al Congrés: "Crec que els agradaria fer un cop d'estat però no s'hi atreveixen"

En una entrevista a Los desayunos de TVE, Garzón ha denunciat el missatge "perillós" del PP i Vox, que acusen el govern de Pedro Sánchez de "criminal". "Un discurs que està calant, i moltes institucions poden ser reflex d'això", ha afegit. El titular de Consum s'ha expressat així després que li preguntessin si creu que la coneguda com a policia patriòtica podria seguir actuant. "No oblidem el passat. Una comissió al Parlament va establir que s'havia fet servir la policia com una banda organitzada per a l'espionatge", ha recordat.

En aquesta línia, Garzón ha explicat que tant el primer govern en solitari del PSOE com aquest últim, de coalició amb Unides Podem, està treballant "perquè això quedi enrere". Així, ha assegurat que la "majoria" de guàrdies civils i policies defensen les institucions i "no es deixen arrossegar".

Robles nega "deslleialtat" de la Guàrdia Civil

Per la seva banda, l a ministra de Defensa, Margarita Robles, ha rebatut els arguments de Marlaska o del mateix Sánchez i ha deixat clar que durant la seva etapa com a titular d'aquest departament mai ha advertit cap "deslleialtat" de la Guàrdia Civil amb el govern espanyol, "sinó tot el contrari". En qualsevol cas, Robles ha dit que prefereix "no opinar" sobre les decisions del ministre de l'Interior, perquè "la prudència desaconsella opinar del que no es coneix". Tanmateix, ha dit que "des del punt de vista militar", no ha vist "cap acte de deslleialtat" de la cúpula de la Guàrdia Civil amb el govern espanyol.

També ha descartat qualsevol risc d'insubordinació. "Ho dic amb tota claredat i sense complexos", ha exposat de manera rotunda."Qui vulgui insinuar això no sé amb quina raó ho fa, potser en el marc de la lluita dialèctica, però jo tinc una tranquil·litat absoluta", ha apuntat en referència a les paraules d'Iglesias. "Els anys et donen saviesa i jo em sento molt còmoda en la defensa dels valors constitucionals i dels més vulnerables, i aquí hi han estat les forces armades i la Guàrdia Civil", ha insistit. Per això, ha avisat que "ningú té dret a patrimonialitzar" una institució que "és de tots els espanyols" i ha dit que així ho demostra la seva feina diària i la que han fet durant els últims mesos contra la pandèmia.