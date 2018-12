Gaspar Llamazares dimiteix dels càrrecs federals a IU pel "linxament" que ha patit els últims dies

L'històric líder d'Esquerra Unida (IU), Gaspar Llamazares, ha presentat aquest dilluns al matí la seva dimissió dels càrrecs federals al partit, actualment encapçalat per Alberto Garzón. Segons ha publicat l'agència Efe, Llamazares ha denunciat la "campanya de linxament" que ha patit els últims dies després de la filtració d'un vídeo en què el polític s'ofereix a ser el cap de llistes de la plataforma Actúa. "No paga la pena continuar en uns òrgans que no t'escolten i t'exclouen", ha dir Llamazares.

I és que, arran de la publicació del vídeo, Garzón hauria demanat a Llamazares que es disculpés a la militància i abandonés l'organització. Una petició a la qual el portaveu d'IU a la Junta General d'Astúries s'hauria negat. "Ens van excloure de la llista europea i ara em fan un procés inquisitorial", ha explicat, i ha afegit que segueix compromès amb IU Astúries i que fa una crida als militants a rebel·lar-se "contra el desnonament de l'esquerra".



En aquest sentit, el líder d'Esquerra Oberta creu que hi ha "lloc per una esquerra coherent i dialogant" amb la voluntat de "millorar la vida dels treballadors".