Gay de Montellà crida a recuperar "la normalitat" el 21-D i defensa el referèndum pactat

El president del Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, espera que amb la celebració de les eleccions del pròxim 21 de desembre "s'acabi la incertesa i es normalitzi el país". Tanmateix, en una entrevista concedida a TV3, l'empresari ha afirmat que "per completar la normalitat" de la situació política, caldria arribar a un acord perquè es pogués celebrar "un referèndum pactat".

Gay de Montellà ha admès implícitament que l'actuació situació política ha malmès la imatge i l'economia de Catalunya, però ha estat optimista en quant a la reversió de la situació: "Estic segur que Catalunya es recuperarà això en poc temps. Necessitem entre tres i cinc anys".

Per a fer-ho possible, el màxim responsable de la patronal catalana ha receptat diàleg entre l'Estat i la Generalitat, ha reclamat una millora del sistema de finançament per a la Generalitat i ha apostat perquè Catalunya pugui celebrar "algun acte internacional com el que es va fer l'any 1992", en referència als Jocs Olímpics de Barcelona. Ha evitat fer una valoració sobre l'empresonament de mig Govern català i s'ha limitat a dir que "ho hem de valorar des de la legalitat vigent", tot i admetre que és un context "dolorós".

Sobre el boicot, sí que ha admès que està havent-hi afectacions bàsicament en consum. Ha negat, però, que la pressió sobre empreses catalanes hagi tingut efectes sobre altres trams de l'economia, com la "transformació, la manufactura i la indústria".

I respecte a les més de 2.600 empreses que en els últims dos mesos han traslladat fora de Catalunya la seva seu social, el president de Foment del Treball no li troba explicació, amb l¡'única excepció de les entitats financeres, per a les que "sí que era necessari, perquè tenien una feblesa que podia provocar una situació que cap entitat pot superar". Respecte a la resta d'empreses, ha dit: "No tenia cap sentit". I ha reiterat que és necessari que repensin i reconsiderin la seva decisió de marxar.