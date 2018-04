La jutge Gemma Espinosa, dona de Llarena, diu que no va tranquil·la pel carrer però confia que passarà

La directora de l'Escola Judicial, la magistrada Gemma Espinosa, ha dit aquest dimarts que "ara no" va tranquil·la pel carrer, ja que ella i el seu marit, el magistrat del Tribunal Suprem que instrueix la causa pel procés sobiranista, Pablo Llarena, s'han vist obligats a portar escorta a Barcelona, on resideixen. En una entrevista a Cope, Espinosa responia així a la pregunta directa de si transitava tranquil·la pels carrers: "No, ara no, perquè la veritat és que ara tenim escorta i protecció, però crec que això durarà molt poc, que la gent reflexionarà i tornaran les coses a la normalitat".

Espinosa, que ha reconegut haver "rebut amenaces o advertiments", incideix que, en la seva opinió, "són casos aïllats" i destaca que, "de la mateixa manera", han rebut "innombrables mostres de suport" de persones diverses, dins i fora de Catalunya i fins i tot de posicions polítiques pròximes a l'independentisme. "Sí, hi ha hagut amenaces, totes aquestes coses que s'han vist, però per descomptat hem rebut el suport de moltíssima gent dels dos posicionaments ideològics, o sigui que la gent sap distingir (...), sap que una cosa és el treball que fa el meu marit i una altra és la qüestió política", ha comentat.

La magistrada apunta, a més, que "hi ha altres jutges catalans que han rebut aquestes pintades i aquestes amenaces". "No som els únics. Però jo crec que és una minoria exaltada. El poble català és pacífic i això la societat no ho tolerarà. No ho permetran", ha assegurat.

D'altra banda, Espinosa s'ha referit a l'acte d'entrega dels despatxos judicials que aquest dilluns va presidir el rei Felip VI a l'Escola Judicial a Barcelona, i va destacar "el suport rebut" del cap de l'Estat i les seves paraules sobre la independència judicial i la importància de la seva tasca.

També ha considerat que rebre amenaces no és plat de bon gust, però ha afegit que "molts jutges" n'han rebut i que els que en profereixen són "una minoria". Ha sigut aleshores quan ha assegurat que "el poble català és molt pacífic" i que serà ell mateix el que "no tolerarà" una situació d'aquest tipus.