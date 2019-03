Ciutadans denuncia a la fiscalia les subvencions de la Generalitat a Acció Cultural del País Valencià

Representants de Ciutadans a Catalunya i el País Valencià han comparegut aquest divendres a les portes de la Fiscalia Superior de Catalunya per denunciar les subvencions que, segons la denúncia que aporta el partit, la Generalitat ha destinat els últims anys a l'entitat Acció Cultural del País Valencià, que promou la llengua i la cultura catalanes. Malgrat que subvencions com aquestes –que entre el 2008 i el 2017 ascendeixen a un total de més de 6,6 milions d'euros– estan previstes a l'Estatut de Catalunya per subvencionar l'ús del català, Cs denuncia que els diners s'han destinat en part a sufragar els costos de la seu de l'entitat i, a més, la considera una organització "pancatalanista" i que "promou el separatisme", en paraules de la diputada del partit al Parlament Sonia Sierra.

"És indignant que hàgim de pagar la hipoteca i la reforma d’un edifici històric –ha lamentat Sierra–. La Generalitat ha destinat més diners a les entitats pancatalanistes que a guarderies". Al seu torn, el diputat de Cs al Congrés Toni Cantó ha qualificat Acció Cultural Valenciana d'"ambaixada que es dedica a propagar el missatge supremacista i nacionalista de la ciutat de València". "Tenim un himne que diu «per ofrenar noves glòries a Espanya»; no volem aquestes polítiques nacionalistes", ha afirmay.

En el mateix sentit, el diputat valencià ha assegurat que no estan en contra del foment "de l'ús del català, sinó de la política que hi va aparellada": "Aquí no s’està fomentant l’ús del català sinó el discurs pancatalanista i supremacista del senyor Quim Torra", ha conclòs.

El text de la denúncia presentat a la fiscalia dona compte de subvencions de més de 600.000 euros anuals a l'entitat, que ascendeixen a la xifra de 6.635.812,62 euros totals fins al 2017. Així, Cs considera que no hi ha "causa d'interès públic" que justifiqui les subvencions.