Cap representant de la Generalitat anirà al Consell de Política Fiscal i Financera d'aquest dimarts

La Generalitat no enviarà cap representant al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que ha convocat el Ministeri d'Hisenda per aquest dimarts a les 12.30h. El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ho ha comunicat per correu electrònic al ministeri.

El Govern tampoc va fer acte de presència al Consell de Política Fiscal i Financera que l'executiu espanyol va convocar fa dues setmanes i on va plantejar l'augment de dues dècimes dels objectius de dèficit per al 2019 a les autonomies. El Govern argumenta que vol prioritzar la interlocució bilateral amb l'executiu espanyol i troba que no té sentit anar al CPFF perquè les autonomies no hi tenen vot.

Precisament, aquest dimecres es reunirà la primera Comissió Bilateral Generalitat-Estat des que Pedro Sánchez és el nou president espanyol. Sobre la taula, la Generalitat pretén posar-hi el dret a l'autodeterminació, així com també abordar la situació dels presos polítics i exiliats.