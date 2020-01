La Generalitat reactiva les delegacions a l'Argentina, Mèxic i Tunísia malgrat estar suspeses

Nou moviment del Govern per posar en marxa més delegacions de la Generalitat a l'exterior malgrat els obstacles del govern espanyol i la justícia. El consell executiu ha aprovat aquest dimecres nous decrets reguladors per reactivar les delegacions a l'Argentina, Mèxic i Tunísia. La Generalitat ja les havia intentat posar en funcionament fa mesos, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) n'havia decretat la suspensió cautelar després d'un recurs del govern espanyol i, concretament, del llavors ministre d'Exteriors, Josep Borrell. Borrell va deixar el càrrec amb molts fronts oberts de disputa amb la Generalitat.

Fonts de la conselleria d'Acció Exterior consultades per l'ARA argumenten que no veuen cap problema en reimpulsar delegacions actualment suspeses de forma cautelar. "Entenem que no, perquè quan s'aproven nous decrets es deroga el procés judicial dels decrets anteriors, simplement perquè deixen d'existir", conclouen des del departament que lidera Alfred Bosch. Així, la Generalitat entén que els nous decrets creen les delegacions una altra vegada i, per tant, ja no estan afectades pel procés judicial vigent.

En la roda de premsa posterior al consell executiu, la portaveu del Govern, Mertixell Budó, ha argumentat que els nous decrets també són per donar "compliment" a les observacions que va fer en el seu dia la justícia i que així no tornin a ser impugnades. Des d'Acció Exterior insisteixen que la feina que fan les delegacions és "plenament legal".

Relació entre governs

La Generalitat pren la decisió sobre aquestes delegacions després de la formació del nou govern espanyol, que ha sigut possible, entre d'altres coses, pel pacte d'investidura que hi hagut entre el PSOE i ERC. Des d'Acció Exterior desvinculen un fet de l'altre. "Ha coincidit així temporalment", diuen. Malgrat tot, és obvi que s'ha obert un nou temps en les relacions entre el govern català i l'espanyol. Per exemple, d'ençà de la negociació entre ERC i el PSOE el govern de Sánchez ha deixat d'impugnar resolucions del Parlament. La manera com reaccioni l'executiu espanyol davant les noves delegacions –si les torna a impugnar o no– també serà un bon termòmetre de les relacions entre la Generalitat i l'Estat.