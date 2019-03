La Generalitat encarrega per primera vegada una enquesta adreçada a ciutadans de tot l'Estat

La Generalitat impulsarà per primera vegada una enquesta dirigida al conjunt de la ciutadania espanyola. El 'Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya' publica aquest divendres l'encàrrec, avançat per 'La Vanguardia', que el departament de la Presidència ha fet al Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), amb l'objectiu de conèixer el posicionament dels espanyols respecte a les relacions entre Catalunya i Espanya.

El CEO serà l'encarregat de dissenyar l'enquesta sobre opinió política, que es basarà en enquestes personals a un màxim de 3.600 persones durant aproximadament 25 minuts de durada. Encara no s'ha definit el període per recollir les dades, tot i que fonts de l'executiu apunten que es farà un cop hagin passat els diferents processos electorals que estan convocats per als pròxims mesos.

"En la conjuntura actual i davant el nou escenari polític que es derivarà de les eleccions generals, europees i municipals, el departament de Presidència considera de màxim interès disposar de l'opinió i de la percepció del conjunt de ciutadans de l'Estat, i no només dels de Catalunya", apunten les fonts del Govern.