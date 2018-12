La Generalitat preveu recuperar les lleis socials suspeses pel TC per mitjà d'una llei òmnibus

Ahir a la nit el president Quim Torra anunciava que, en la llista de propòsits de la Generalitat per a l'any 2019, hi havia el compromís de garantir "els drets socials de tots". Així, en el tradicional discurs de Cap d'Any anunciava l'objectiu del seu executiu de posar en marxa la "tramitació legislativa" per "donar efectivitat" a les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional (TC).



Tot i que el president no va oferir gaires detalls sobre la metodologia amb què es duria a terme el propòsit, el mecanisme legal escollit seria una llei òmnibus. És a dir, elaborar una nova norma que englobi totes les mesures tombades pel constitucional.



La notícia l'avançava aquest dilluns al matí RAC1, a més d'explicar que, a causa de les múltiples lleis tombades pel TC, el Govern es plantejaria l'aplicació de la llei òmnibus en dues tongades. La primera, d'acord amb el que va anunciar Quim Torra, es produiria durant la primera reunió de Govern el 8 de gener.

Tot i que la mesura escollida per la Generalitat no és nova, perquè la llei òmnibus s'ha aplicat en altres ocasions, sí que serà la primera vegada que s'utilitzi com a resposta als reiterats vetos de l'alt tribunal. En aquest sentit, tot i que el PSOE s'havia compromès a aixecar-ne la prohibició imposada pel govern Rajoy, caldrà esperar a la reacció de Madrid. En tot cas, l'executiu de Pedro Sánchez ja ha retirat alguns dels recursos presentats al tribunal per l'antic govern popular.

Entre les normatives suspeses pel TC hi havia elements tan sensibles com la llei contra la pobresa energètica, que prohibia els desnonaments sense oferir un lloguer social o evitar els talls de subministrament, la llei d'accés a la sanitat universal, la llei sobre igualtat efectiva entre homes i dones, la llei sobre el canvi climàtic i la llei sobre el comerç, que pretenia regular els horaris comercials.



La CUP, insatisfeta amb la proposta de Torra



Més enllà de la voluntat inicial del Govern, qualsevol mesura necessitarà el suport del Parlament i, concretament, de la CUP. La formació anticapitalista no veu amb bons ulls l'anunci de Torra ja que, segons ha explicat Vidal Aragonès aquest dilluns al matí a l'ACN, el termini per presentar un pla d'execució per fer efectiu el contingut d'aquestes lleis es va esgotar el mes d'octubre passat. "No es tracta de donar compliment a la moció, sinó tot el contrari: es manté en un cert incompliment", ha etzibat el diputat.



Així doncs, la CUP "no està satisfeta" amb el recurs legal proposat i recorda que la moció aprovada al Parlament el 5 de juliol del 2018 instava el Govern a "elaborar i presentar, en el termini de 90 dies, un informe amb l'estat i el pla d'execució de totes les mesures pendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel TC".