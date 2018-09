El Govern planta Felip VI en la inauguració de la fira energètica Gastech a Barcelona

El Govern ha tornat a plantar aquest dilluns el rei Felip VI en la inauguració de la fira energètica Gastech a Barcelona. Només el secretari general d'Energia, Pere Palacín, hi ha acudit en representació de la Generalitat, sense intervenir. De fet, la consellera d'Energia, Àngels Chacón, ha inaugurat un saló –el Global Power Exhibition– al mateix recinte però no s'ha trobat amb el rei. Felip VI no ha fet cap declaració durant l'acte, que s'ha limitat a donar per inaugurat. No hi han hagut protestes ciutadanes als voltants de l'edifici.

Tampoc l'alcaldessa de Barcelona ha estat present a la inauguració (que se celebra concretament al municipi de l'Hospitalet de Llobregat), a diferència de l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, que sí que hi era. Per part del govern espanyol hi havia la ministra de Transició Energètica, Teresa Ribera, i la delegada de l'executiu de Pedro Sánchez a Catalunya, Teresa Cunillera.

Aquesta és la sisena vegada que el monarca ve a Catalunya després del polèmic discurs que va fer el 3 d'octubre, en què va obviar demanar diàleg i va alinear-se amb l'actuació del govern espanyol. Des de llavors, les relacions entre el govern català –que li exigeix una rectificació– i la corona han sigut convulses i les visites del rei han anat acompanyades de polèmica. Les dues primeres van tenir lloc al febrer –amb motiu del Mobile World Congress (MWC)– i el 9 d'abril –per l'obertura de l'any judicial amb l'entrega de despatxos als nous jutges–. Les dues les va fer amb la Generalitat intervinguda pel 155 i, per tant, sense presència del govern català. En el cas del MWC, tant l'alcaldessa de Barcelona com el president del Parlament, Roger Torrent, van negar-se a rebre Felip VI de manera oficial, tot i que Colau va acabar assistint al sopar de benvinguda del Congrés amb el rei.

El mes de juny passat, el president Quim Torra va anunciar que havia decidit assistir als Jocs Mediterranis de Tarragona, on va compartir llotja amb Pedro Sánchez i Felip VI, però el mateix dia també trencava relacions amb la Corona. Va assegurar que el Govern eludiria els actes en què participés Felip VI i va expressar que la Generalitat no el convidarà als que organitzi. En aquesta trobada, Torra va entregar al rei el llibre del fotoperiodista Jordi Borràs 'Dies que duraran anys', un recull de fotografies sobre la repressió policial de l'1-O, així com els informes del Síndic de Greuges criticant l'actuació policial.

La setmana següent, Felip VI va tornar a visitar Catalunya amb motiu de la celebració dels premis Princesa de Girona. El president català va renunciar a la vicepresidència d'honor de la Fundació i no va anar a l'acte, que es va celebrar al Celler de Can Roca, perquè l'Ajuntament de Girona es va oposar a llogar el Palau de Congressos, on tradicionalment tenia lloc, als organitzadors. L'última visita del monarca a Catalunya va ser amb motiu de la commemoració dels atemptats del 17-A a Barcelona. En aquell moment, Torra va fer una excepció i va assistir a l'acte oficial, malgrat recalcar que la Generalitat no havia convidat el rei.

Per primer cop no hi ha mobilització al carrer

La celebració de l'acte institucional de commemoració de les víctimes dels atemptats es va destacar políticament per les concentracions a favor i en contra de la presència de Felip VI a Barcelona. Per la seva banda, dues grans pancartes contra el rei col·locades per activistes van penjar d'un edifici de la Rambla i un altre de plaça Catalunya. Les manifestacions ciutadanes s'han succeït cada cop que el rei ha acudit a Catalunya des del discurs del 3-O. Aquest és el primer acte del rei a Catalunya en què de moment no s'ha trobat cap protesta al carrer.