El Govern recol·loca Josep Lluís Alay com a responsable de l'oficina de l'expresident Puigdemont

L'oficina de l'expresident Carles Puigdemont estarà tutelada per l'historiador Josep Lluís Alay. Segons ha avançat aquest divendres RAC1, el nomenament es va publicar dimecres passat al 'Diari Oficial de la Generalitat' (DOGC) i és un dels primers passos per atorgar a Puigdemont les credencials d'expresident. Alay, amic personal de Puigdemont, cobrarà uns 90.000 euros anuals per ser el responsable de l'oficina. Fa un mes havia sigut nomenat coordinador de polítiques internacionals de Presidència, un càrrec del qual ja ha sigut destituït, un cop escollit personalment per Puigdemont per desenvolupar la nova tasca.

Alay és una de les tres persones que acompanyava l'expresident quan va ser detingut a Alemanya el passat mes de març. De fet, l'Audiència Nacional l'investiga per un presumpte delicte d'encobriment.

Puigdemont, que va renunciar al sou d'expresident perquè actualment cobra el de diputat al Parlament, tindrà una oficina a la seva disposició que el Govern no ha aclarit si s'instal·larà a Alemanya, a Bèlgica o a Catalunya, però que el més probable, segons fonts consultades, és que tingui ramificacions a tot arreu. A més, tornarà a tenir seguretat que exerciran els Mossos.