El Govern andalús de Moreno inclou una conselleria de Salut i Famílies

El nou president andalús, Juan Manuel Moreno, ha presentat aquest dilluns la composició del seu executiu. Un govern conjunt amb Ciutadans i condicionat per Vox, com demostra l'afegitó a última hora d'una conselleria de Salut i Famílies. Una fórmula prou ambigua com per satisfer el partit d'ultradreta -que va incloure en el seu acord amb el PP la creació d'una conselleria de Família- i Ciutadans, que considera que el fet que es parli de famílies en plural trenca la concepció d'una família única com el que defensa Vox.

La conselleria de Salut i Famílies, que pilotarà Jesús Aguirre, és una de les més destacades d'un executiu que, com ja s'havia anunciat, tindrà el líder de Ciutadans, Juan Marín, com a vicepresident al capdavant d'una macroconselleria de Turisme, Regeneració, Justícia i Administració Local. El govern andalús estarà format per 11 conselleries, sis de les quals en mans d'homes i cinc en mans de dones.

Entre els noms que ha donat a conèixer avui Moreno, també destaca la presència de l'exseleccionador espanyol de bàsquet Javier Imbroda, que a proposta de Ciutadans liderarà la conselleria d'Educació i Esport.