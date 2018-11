El govern de Sánchez evita ara confirmar si presentarà els pressupostos

Fa poc més d'un mes Pedro Sánchez segellava un pacte per als pressupostos generals de l'Estat amb el líder de Podem, Pablo Iglesias, i traslladava tota la pressió als partits independentistes. Però des de llavors l'executiu, tot i insistir que treballa "dia i nit" per presentar els comptes, no ha fet cap pas per guanyar un soci més. Ni tan sols el PNB. Fonts del ministeri d'Hisenda asseguren que ara estan parlant amb els nacionalistes bascos i que no faran més trucades a altres partits, com els canaris, fins que tinguin un acord sobre la taula. Però des del PNB puntualitzen que, tot i mantenir contactes, no tenen encara cap proposta sobre la taula i, per tant, no estan negociant. És més, fonts vinculades a la preparació dels comptes assenyalen que el govern espanyol no està fent cap pas per tirar-los endavant i que ja els dona per perduts. "No està fent els esforços suficients", ha retret aquest dijous el coordinador d'IU, Alberto Garzón, a l'executiu espanyol.

Que Sánchez ja es resignava a sobreviure amb els pressupostos prorrogats de Mariano Rajoy fins al 2020 no és cap novetat perquè el mateix executiu ho admetia fa dues setmanes, però ara va un pas més enllà i ja evita confirmar si acabarà presentant els comptes del 2019. La ministra d'Hisenda, María José Montero, ha dit aquest dijous als passadissos del Congrés que mantenen la "intenció" d'aprovar en consell de ministres l'avantprojecte de llei per als PGE del 2019 després del pont de la Immaculada del desembre, però demanava ser "cauts" i "prudents" en la negociació.

Des d'Oviedo, el ministre de Foment i secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha demanat temps. Ha dit que entén que l'oposició estigui "nerviosa", però ha recordat que l'anterior govern –el de Mariano Rajoy– va presentar el projecte pressupostari a l'abril, quatre mesos després que s'acabés l'any, i va entrar en vigor al juliol. Per aquest motiu ha considerant que, tenint en compte aquesta pràctica, a l'actual govern espanyol encara li queden "cinc mesos" per treballar en l'avantprojecte de pressupostos.

Evitar un cop del Congrés

El canvi de to va en sintonia amb les noves informacions d'aquest matí en diferents mitjans que indiquen que la Moncloa s'inclina ara per no presentar els pressupostos si veu que no pot aprovar-los. S'evitaria així endur-se un cop de la cambra. Alhora, però, seguiria donant munició al PP i Ciutadans, que recorden diàriament a Sánchez que el febrer passat va demanar a Mariano Rajoy que convoqués eleccions si no aprovava uns nous comptes. "Esperem que per una dia el govern compleixi amb la seva paraula", ha assenyalat el secretari general dels populars, Teodoro García Egea. Des de Ciutadans, alerten Sánchez que no pot "robar el debat al Congrés" dels pressupostos i que tampoc en poden "dilatar 'sine die'" la presentació.

Amb tot, Montero ha assegurat que continua sent "optimista" pel que fa al suport tant d'ERC com del PDECat, que ja hi han tancat la porta completament després que la Fiscalia acusés els presos polítics per rebel·lió. Ara bé, també ha puntualitzat fins a la sacietat que el més important és aprovar els comptes i que, si això no és possible, tota la resta no interessa. La intenció del govern de Sánchez és aprovar per via de reial decret ja al gener les mesures més socials pactades amb Podem, com l'increment del salari mínim fins als 900 euros. I en aquest punt està convençut que obtindrà el suport de la majoria de la moció de censura enfront del PP i Ciutadans.

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha assegurat que "ignora" si el govern espanyol tira la tovallola també en la presentació dels pressupostos. En declaracions als periodistes, ha dit que "no és problema" d'ERC i que ells mantenen una posició clara. "No negociarem els pressupostos, no estem en aquest marc", ha insistit, i ha recordat que el govern espanyol "no ha fet els deures" en relació a l'acusació de la Fiscalia en el judici al Procés. "Nosaltres hem fet els deures, ells no. Que s'ho mengin amb patates", ha conclòs.