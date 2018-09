El Govern obre a la porta a que Torra acudeixi al Congrés per defensar el seu posicionament polític

El Govern està obert al diàleg i també -segons ha dit la portaveu, Elsa Artadi-, a que el president de la Generalitat, Quim Torra, acudeixi al Congrés dels Diputats per explicar el seu posicionament polític. Així ha contestat Artadi a la proposta que aquest dimarts ha llançat la presidenta de la cambra espanyola, Ana Pastor. "No ens tanquem", ha dit la portaveu, que ha deixat clar que no ho han pogut abordar a la reunió del Consell Exeucutiu perquè han conegut les declaracions de Pastor just sortir de la trobada.

"Estem parlant d'un debat monogràfic de la situació a Catalunya? Sobre els drets civils i les llibertats? Sobre el dret a decidir?", s'ha preguntat Artadi, reclamant més detalls. El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, per la seva banda, ha animat el president de la Generalitat a acceptar la invitació de la cambra espanyola.

Artadi ha assegurat que també li agradaria saber què pensa de la proposta el govern del PSOE i ha afirmat que si es concreta s'"estudiarà".

"El nostre escenari central és el diàleg i la negociació. Ho era abans del canvi del govern a Madrid i ho és més ara", ha considerat la portaveu. Ara bé, ha matisat que això no significa que "s'abandoni per sempre" la desobediència. "Som aquí per explorar totes les possibilitats", ha dit i ha remarcat que hi ha pendent una trobada pendent entre Torra i el president espanyol, Pedro Sánchez, a l'octubre.

En relació a la consulta que va proposar ahir Sánchez sobre l'autogovern, Artadi ha insistit que el "consens" a Catalunya no està en un nou Estatut sinó en un referèndum d'autodeterminació. "Al Parlament hi ha unes majories molt àmplies a favor del dret a l'autodeterminació. Els únics que a Catalunya parlen d'un nou Estatut és el PSC", ha afirmat en roda de premsa.

Reunió de la Junta de Seguretat

D'altra banda, Artadi ha assegurat que s'està tancant l'ordre del dia de la reunió de la Junta de Seguretat -que serà dijous i, probablement, a la Generalitat- entre el ministre de l'Interior Fernando Grande-Marlaska i el conseller Miquel Buch. El Govern, d'entrada s'havia, oposat a que s'abordés el conflicte dels llaços grocs perquè és competència dels Mossos d'Esquadra, però Artadi ha matisat aquest dimarts que si el ministre en vol parlar no s'hi oposaran. Un posicionament que ja va anunciar la setmana passada el conseller Buch.

Tanmateix, Artadi també ha insistit que s'ha de tractar la lluita contra el terrorisme, que és una de les prioritats de la Generalitat.

Pla director de formació en equitat de gènere i reactivació de les subvencions a les comunitats exteriors

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts el pla director de formació en equitat de gènere amb l'objectiu de "normalitzar" la perspectiva de gènere a les polítiques públiques. S'invertiran 200.000 euros anuals en formar el personal de l'administració en aquest àmbit. Es pretén arribar al 25% de personal directiu i de comandament format abans del 2020. Alhora, ha aprovat destinar 3,7 milions d'euros en ajuts per fomentar el consum de la fruita i la llet a les escoles.

Artadi també ha explicat que el Govern reactiva les subvencions per a les comunitats catalanes a l'exterior, d'un valor d'un milió d'euros, aturades pel 155.