L'última discrepància, la setmana passada, entre els socis de govern de JxCat i Esquerra va ser la taula de diàleg. Després que Esquerra i el PSOE pactessin que la propera reunió (després de la interrupció per la pandèmia) fos al mes de juliol, el president de la Generalitat, Quim Torra, va condicionar la segona trobada d'aquest instrument "per resoldre el conflicte polític" a recuperar "el clima de confiança" amb l'executiu de Pedro Sánchez. Doncs bé, tot i aquest requisit que va posar el president, aquest dimarts la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha deixat clar que la delegació catalana hi serà quan toqui.

"No defugirem el diàleg", ha asseverat en la primera roda de premsa presencial des de l'esclat de la pandèmia, malgrat que s'hagin "trencat confiances", ha dit. D'aquesta manera ha tancat la polèmica dels darrers dies, després que el vicepresident, Pere Aragonès, també present a la roda de premsa, es dirigís dissabte a Torra assegurant que la negociació "no anava de tenir una confiança cega" amb l'altre, sinó de defensar cadascun els seus posicionaments en una taula de negociació.

Malgrat les diferències de les darreres setmanes entre els socis del Govern, en la roda de premsa JxCat i ERC han escenificat bona sintonia. Han defugit les polèmiques i Aragonès fins i tot ha dit que l'executiu "està d'acord en tot" malgrat les declaracions contradictòries. De fet, el vicepresident ha dit que "hi havia molta feina per fer" i que "no volia entrar en polèmiques": ha evitat respondre, per exemple, si reclama o no eleccions aviat ni si han iniciat les converses amb el president Torra per pactar la data. La portaveu del Govern també s'ha limitat a dir que "la gent vol solucions i no eleccions".

651x366 El Govern assegura que no "defugirà el diàleg" malgrat que s'hagin "trencat confiances" / ACN El Govern assegura que no "defugirà el diàleg" malgrat que s'hagin "trencat confiances" / ACN

La Moncloa carrega contra Torra

Paral·lelament a la roda de premsa al Palau de la Generalitat, també ha comparegut el govern espanyol a la Moncloa. Després que diumenge Torra acusés el govern espanyol d'"asfixiar" Catalunya amb els nous criteris de repartiment del fons de 16.000 milions d'euros per a les comunitats, la ministra portaveu, María Jesús Montero, li ha replicat que aquesta expressió s'assembla massa a la d'"Espanya ens roba" – informa Mariona Ferrer Fornells.

"L'«Asfíxia a Catalunya» recorda molt l'«Espanya ens roba» i no té més valor que el descontentament permanent de Torra per seguir obstinat en una lluita política que en aquests moments no té importància per al conjunt del país", ha dit Montero.

A diferència del que defensa la Generalitat –que xifra en una pèrdua de "desenes de milions" d'euros per a Catalunya el nou repartiment dels 16.000 milions–, segons el govern espanyol aquesta transferència de recursos a les autonomies és la "més gran" que s'ha produït en democràcia. La ministra portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha conclòs que "són diners importants per a Catalunya".