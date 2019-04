El Govern comunica al Parlament que no cobrirà 7 milions d'euros del nou pressupost de la cambra

Amb el pressupost del 2017 prorrogat i sense majoria parlamentària per aprovar-ne un de nou, el Govern ha comunicat al Parlament que no cobrirà l'increment de més de 7 milions d'euros previstos per la cambra per aquest any. El departament d'Hisenda ha respost negativament a la reclamació que se li havia fet des de la mesa del Parlament, que ara es troba amb un forat en els seus comptes per al 2019.

L'hemicicle del Parlament va aprovar el desembre de l'any passat el nou pressupost de la cambra, de 61 milions d'euros, que incrementa en 7,5 el del 2017, l'últim aprovat fins ara. La meitat del pressupost va destinat a cobrir remuneracions del personal, per al que ja fa tres mesos que s'està aplicant un increment del sou que va des de l'1,75% als diputats, fins al 5% als funcionaris -que havien patit retallades des de l'inici de la crisi.

Fonts de la mesa exigeixen que l'executiu compleixi amb els seus compromisos i recorden que el pressupost del Parlament està aprovat per la majoria dels diputats -només hi va votar en contra la CUP i els comuns-.