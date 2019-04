El Govern comunicarà a la JEC el desacord amb l'ordre que "discrimina" persones amb discapacitat en el seu dret a vot

El Govern comunicarà a la Junta Electoral Central el seu "desacord" amb l'ordre emesa per aquest organisme sobre les persones amb discapacitat, ja que considera que les "discrimina" en el seu dret a vot, i demana que la "reconsideri". Es refereix a una instrucció de la JEC que, segons l'executiu, faculta els membres e la mesa electoral, interventors o apoderats a fer "constar en l'acta de la sessió el seu criteri personal sobre si consideren que una persona amb discapacitat ha exercit de forma conscient, lliure i voluntària el seu vot".

A parer del Govern, aquest fet no està emparat legalment i considera que "menyscava la dignitat i la igualtat de drets" de les persones amb discapacitat. "Comporta una clara discriminació i dona poder a persones, sense cap competència professional ni coneixement, per establir que una altra persona no exerceix el seu dret a vot de forma lliure, conscient i voluntària, posant-la sota sospita", ha expressat la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó.

Ha afegit, també, que considera que la Junta vulnera la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les persones amb discapacitat, ratificada per l'Estat el 2007.