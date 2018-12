El Govern crearà 750 noves places del cos dels Mossos d'Esquadra i 250 de Bombers

El Govern ha aprovat aquest dimarts la creació de 750 noves places del cos de Mossos d'Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat, segons ha avançat el conseller Miquel Buch. L'executiu ha pres aquest acord acumulant les taxes de reposició d'efectius corresponents a altres sectors, i veu els Mossos i el cos de Bombers com a sectors que s'han de "cobrir amb caràcter prioritari". Buch ha explicat que s'ha optat per una fórmula que no depèn ni de l'aprovació dels pressupostos del govern espanyol ni dels de la Generalitat.

D'altra banda, l'executiu ha aprovat també una oferta de 15.000 noves places d'oferta pública. Es tracta de 10.000 llocs de personal docent i 5.000 més de personal d'administració i tècnic. Segons Artadi, es vol reduir així la taxa de temporalitat dels treballadors de la Generalitat "per sota del 8%".

La nova ATL pública

D'altra banda, Artadi també ha anunciat que l'executiu ha aprovat diversos acords econòmics per a l'inici de l'empresa pública Aigües Ter Llobregat, que començarà a entrar en funcionament a partir de l'1 de gener del 2019. Entre ells, destaca el que fixa que el nou ens –el procés de privatització del qual els tribunals van revocar– assumirà el passiu de l'ATL xifrat en prop de 387 milions d'euros.

També s'han fixat les condicions i el finançament per liquidar el contracte de l'actual concessionària, d'una banda, i "garantir les activitats de la nova ATL des dels seus inicis", de l'altra.