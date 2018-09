El Govern destituït pel 155 fa una crida a participar en la Diada amb el "compromís de la no-violència"

"Una gran participació, un esperit de concòrdia i transversalitat i un insubornable compromís amb la no-violència". Amb aquesta consigna Carles Puigdemont i els exconsellers destituïts pel 155 han fet una crida a participar en la Diada de l'Onze de Setembre en un comunicat que han fet públic aquest dijous al migdia, en el qual posen l'accent en la situació "d'excepcionalitat" que viu el país. "Entre la presó i l'exili, la majoria de nosaltres no us podrem acompanyar personalment. Però hi serem més que mai, i ens hi trobareu més que mai", assenyalen.

540x306 Comunicat de Puigdemont i els exconsellers Comunicat de Puigdemont i els exconsellers

"Coneixem prou bé l'estratègia de la provocació que impulsen els qui en tot aquests temps han actuat per dissoldre l'esperit cívic i pacífic del poble català; ho han intentat a través d’alguns dels aparells de l'Estat, a través d'un poderós suport de propaganda, a través de poderosos suports econòmics, i ara ho intenten estimulant confrontacions que busquen alterar la convivència", continua el text, i afegeix: "Caure en aquestes provocacions és el que persegueixen els adversaris de la democràcia, que volen prendre'ns la paraula i imposar la força. No ens desviem ni un mil·límetre d'una actitud que tot Europa ha pogut veure i respectar. El nostre poble és un poble de propostes, de construcció d'alternatives, de diàlegs amb tothom i de respecte a la diversitat. I sobre aquesta actitud volem consolidar la llibertat de Catalunya".

Al text, Puigdemont i els exconsellers reconeixen que el camí cap a la República és "llarg i complex". Un camí que beu de l'1 d'octubre, dia en què "va començar una nova era" i que en aquesta Diada s'ha de veure reforçada en els "valors de la República". En la seva missiva, els exdirigents del Procés subratllen que la "cadena d'accions de solidaritat" amb els empresonats i els exiliats "formen part de la història d'aquest país", fet que han motivat "mantenir intactes els compromisos".

En aquest sentit, posen èmfasi en l"l'enorme importància" que el proper Onze de Setembre es torni a expressar la "solidaritat i mobilització" dels catalans. "La Diada Nacional se celebra en un context que no és el que voldríem. Però per això és més important que mai que es repeteixin tots els èxits de les diades anteriors", afirma l'anterior Govern. Els sotasignants de l'escrit són Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Clara Ponsatí, Toni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Carles Mundó, Dolors Bassa i Meritxell Serret.