L'antic Govern efectua el pagament de la fiança de 2,1 milions imposada per Llarena

Els catorze membres de l'antic Govern processats al Tribunal Suprem ja han efectuat el pagament de la fiança de 2,1 milions d'euros que divendres passat els va imposar el jutge instructor, Pablo Llarena, pel presumpte delicte de malversació. Llarena va donar dos dies hàbils als implicats per abonar els diners des de la notificació i aquest dimecres al matí, tal com han afirmat a l'ARA fonts de l'ANC, s'ha fet efectiva una transferència bancària en nom de l'expresident i els exconsellers amb diners provinents de la caixa de solidaritat de les entitats independentistes.

Aquesta vegada no podia ser un fiador que en el seu nom pogués assumir el tràmit, tal com sí que va passar amb les mesures cautelars que es van imposar en el seu moment a Carme Forcadell, els exmembres de la mesa i els exconsellers que van sortir de la presó el 4 de desembre. En aquest cas els mateixos afectats havien de constar com a avaladors de la quantitat, 2,1 milions d'euros, que havien d'aportar solidàriament. Per tant, 150.000 euros cadascun.

Tanmateix, l'ANC i Òmnium han aportat els diners gràcies a les aportacions de la ciutadania, que durant el cap de setmana van donar gairebé 800.000 euros. Des de divendres, moment en què es va fer una crida per omplir la Caixa, i fins avui al migdia, s’han recollit 1.766.391 euros, que sumats a les donacions que s’havien fet anteriorment, han servit per arribar a la xifra de més de 2,1 milions d’euros.

En un primer moment, es va pensar a fer un aval bancari, però finalment s'ha fet una transferència bancària. Si els membres del govern de Carles Puigdemont no abonaven la fiança, se'ls haurien embargat els béns, tal com va dictaminar Llarena en la seva interlocutòria.