Els llits d'UCI i de malalts aguts seran els únics indicadors inamovibles per canviar de fase de la desescalada

El ministeri de Sanitat torna a posar deures, i amb urgència, a les comunitats. Si volen aconseguir passar a la fase 1 de la desescalada a partir de l'11 de maig, quan ja es permetran les reunions d'amics i familiars de fins a 10 persones en domicilis particulars i la llibertat de moviments per províncies o unitats de referència, tenen temps fins dimecres, 6 de maig, per garantir a nivell hospitalari poder contenir un brot en cinc dies. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha detallat aquest diumenge en roda de premsa telemàtica els únics dos marcadors que seran d'obligat compliment per poder canviar de fase.

Per una banda, caldrà acreditar que, si hi ha un rebrot de coronavirus, cada territori tingui la capacitat en cinc dies d’incrementar i garantir 1,5 o 2 llits d’UCI per cada 10.000 habitants. L’altre indicador serà que, també en cinc dies, la unitat territorial pugui tenir entre 37 i 40 llits de malalts aguts per cada 10.000 habitants.

Fonts de la conselleria de Salut asseguren a l'ARA que Catalunya, en termes globals, compliria aquestes condicions, ja que en l'actualitat ja hi ha almenys 1.500 llits d'UCI –i s'en demanen un mínim de 1.150 aproximadament–, i de llits per a aguts –aquells que poden estar a disposició de casos urgents en un hospital– al voltant de 27.000 o 28.000 però susceptibles a ampliar amb pavellons provisionals o hospitals de campanya com el de la Fira, informa Natàlia Vila. En aquest cas es necessitarien 28.192 llits com a mínim, però cal tenir en compte que la divisió ha de ser per les unitats territorials que es defineixin.

Aquestes dues condicions seran obligatòries, però també hi haurà altres marcadors que estableix una ordre ministerial al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). La novetat d'aquesta ordre és que les UCI i llits d'aguts al final seran els únics indicadors inamovibles per canviar de fase. El ministeri de Sanitat havia anunciat inicialment un panell amb diferents indicadors que tots els ciutadans podrien consultar però a hores d'ara no s'han definit de forma clara.

Aquest diumenge també s'han publicat tres ordres més per regular la reobertura del comerç minorista amb cita prèvia a partir de demà dilluns, així com l'obligatorietat de portar mascaretes al transport públic i la represa de les reformes en pisos buits.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comunicat aquest matí als presidents autonòmics, en la vuitena reunió des de l'inici de l'estat d'alarma, la intenció que la desescalada es faci a partir de la "cogovernança", és a dir, que es tingui en compte la veu de les comunitats, tot i que el ministeri de Sanitat sempre tindrà l'última paraula per decidir com es passa de fase. La Moncloa insisteix en la necessitat que la unitat de referència siguin les províncies i s'ha compromès a negociar de forma "bilateral" amb cadascun dels governs autonòmics aquestes condicions.