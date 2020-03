El govern espanyol obre la porta a no aprovar pressupostos el 2020

El clima preelectoral a Catalunya està sacsejant la legislatura espanyola fins a un punt que el govern espanyol ja es planteja renunciar als pressupostos generals de l'Estat per aquest 2020. La Moncloa reconeix que treballa en funció dels calendaris d'ERC, que de retruc està pendent de quan el president de la Generalitat, Quim Torra, decideixi convocar eleccions anticipades a Catalunya.

El cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, fa setmanes que repeteix una i altra vegada que el seu objectiu és aprovar els pressupostos abans que acabi l'estiu, però la Moncloa ja no ho veu tan clar. "Ara per ara", la intenció passa per portar els comptes al Congrés entre el maig i el juny, assenyalen fonts del govern espanyol. Ara bé, és justament el juny el límit que es donen per negociar amb ERC. Si llavors no s'ha arribat a un acord, renunciaran als comptes per aquest 2020 i prepararan els del 2021 per presentar-los de cara a la tardor.

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, no es vol trobar un altre cop davant de l'escenari d'haver de defensar els pressupostos davant del Congrés sense tenir-los lligats, tal i com els va passar l'anterior legislatura amb el cop de porta d'ERC i Junts per Catalunya després d'aprovar el sostre de despesa. "No portarem el projecte de pressupostos si els suports no estan garantits", reiteren des de la Moncloa. Hisenda ja té gairebé tots els aspectes de l'avantprojecte de llei per aquest 2020, però encara no ha començat oficialment la negociació formal amb tots els grups que van donar-los suport en la investidura. Una negociació que es farà lluny del focus informatiu. "Tothom vol discreció", assenyalen les mateixes fonts.

Segons la Moncloa, ERC de moment ha posat com a condició per començar a negociar esperar a que estiguin aprovats els pressupostos catalans. El Parlament preveu el ple de debat dels comptes pel 18 i 19 de març, d'aquí dues setmanes, quan podria celebrar-se també la segona reunió de la taula de diàleg, segons apunten fonts de la negociació. Però el govern espanyol també està pendent de si al final Ciutadans porta els comptes catalans al Consell de Garanties Estatutàries, fet que retardaria prop d'un mes la seva aprovació a l'espera del dictamen de l'ens consultiu.

Negociació en paral·lel als del 2021

La intenció de Montero és negociar els pressupostos del 2020 "en paral·lel" als del 2021 per poder "donar continuïtat" a la legislatura. I, si uns acaben naufragant, tenir ja a punt les negociacions per als següents. Des de la Moncloa veuen Esquerra amb intenció de seure's a parlar i són "optimistes" respecte arribar a un acord, però temen que "l'escenari electoral" a Catalunya contamini la legislatura espanyola. Al seu parer, els republicans aconseguiran "aguantar la pressió" de Puigdemont.

Igual que va fer ahir el PSOE, Montero avui ha censurat, però de forma velada, el discurs de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, aquest cap de setmana a Perpinyà, en què va fer una crida a la "lluita definitiva" per a la República i l'exconsellera Clara Ponsatí va parlar de la taula de diàleg com una "enganyifa". Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, la ministra portaveu ha demanat no caure en les "provocacions" dels que volen que la taula de diàleg "descarrili" perquè prefereixen la "confrontació". "Veient les reaccions del cap de setmana, ens reafirmem en la importància de preservar el diàleg de l'intent d'embrutar-lo o de boicotejar-lo", ha dit fins i tot abans del torn de preguntes. Preguntada específicament sobre si es referia a Puigdemont, ha replicat que era un comentari per al PP, Vox i Ciutadans, però fonts de la Moncloa han deixat clar que era un dard a l'expresident català.

Ja en el torn de preguntes, Montero ha reclamat que el diàleg no estigui "impregnat de l'atmosfera que rodeja els climes electorals que hem sentit el cap de setmana". "Tant de bo siguem capaços d'aïllar el diàleg i tant de bo siguem capaços d'articular els pressupostos, una cosa que hauria d'estar fora de l'àmbit electoral", ha afegit.

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, també ha atacat durament aquest dimarts a Puigdemont durant un esmorzar informatiu a Madrid en què ha arribat acompanyat de la portaveu socialista al Congrés, Adriana Lastra, i al qual no hi ha assistit cap membre de Junts per Catalunya a Madrid. "Està molt bé que t'aplaudeixin a Perpinyà, però el repte és que també t'aplaudeixin a Cornellà, Santa Coloma o Sabadell", ha assenyalat confrontat el "diàleg, enteniment, reconeixement mutu i política" d'ERC amb la "màgia, el fum, les dreceres i simbolisme" de Junts per Catalunya. "Hi ha un mentrestant entre els ideals i la realitat que no entén d'èpica i dreceres", ha afegit recordant que els republicans no només volen guanyar, sinó també "liderar", "tingui els costos que tingui". Rufián també ha defensat la necessitat de bastir ponts amb el govern de Pedro Sánchez perquè "l'alternativa a no entendre's" amb el PSOE és "ser governat per una ultradreta assilvestrada". Ara bé, també ha advertit que espera el "millor" del govern espanyol però que també estan "preparats pel pitjor", perquè "l'esquerra espanyola torni a decebre". "No és mania, és memòria", ha puntualitzat.

Des del Govern, han evitat entrar a valorar les paraules de Rufián. La portaveu de l'executiu català, Meritxell Budó (JxCat), ha abraçat el punt intermedi que dilluns també defensava la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta: que la taula i la mobilització són compatibles "perquè reforça la part catalana en la taula de negociació".

Els republicans intenten no atacar durament Junts per Catalunya a Barcelona i han relegat el paper més crític amb els socis de Govern al seu grup parlamentari a Madrid i, sobretot, a Rufián, a qui ja és habitual veure'l parlant amb Lastra als passadissos del Congrés, fins i tot entrant a la zona reservada al govern espanyol. El govern espanyol tampoc vol entrar a atacar durament a JxCat i, per extensió, Torra. Fonts de la Moncloa han insistit, en la línia d'ERC, que bona part del grup de Puigdemont tenia intenció d'abstenir-se en la votació del sostre de despesa però que van acabar canviant de parer a última hora, en el que va ser la primera desavinença de l'independentisme just un dia després de la taula de diàleg.

Demà la votació es repetirà al Senat. Sánchez no tindrà problemes per tirar endavant el sostre de despesa i els objectius de dèficit: Esquerra es tornarà a abstenir per "coherència" i Junts tornarà a votar que no.