El Govern es reuneix de manera extraordinària aquest dissabte per començar a preparar el pla de xoc

Consell executiu extraordinari aquest dissabte per començar a preparar el pla de xoc que ha promès el govern català per fer front a les conseqüències econòmiques i socials del covid-19. La Generalitat ha comunicat aquest divendres que la trobada serà per via telemàtica a les 12 hores i que el president, Quim Torra, i el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, compareixeran pels volts de les tres de la tarda, quan està previst que s'acabi.

Fonts del Govern consultades per l'ARA exposen que la trobada servirà per posar en marxa "la comissió d'experts que elaborarà el pla de xoc", que inclourà mesures que busquin "la reactivació de l'economia" i "la protecció social". "Comencem a reconstruir", assenyalen altres fonts de la Generalitat. Ja fa uns dies que tant el president com el vicepresident parlen d'aquest pla, tot i que sense donar-ne gaire detalls. Torra, en l'última sessió de control, es va comprometre a convocar partits, agents econòmics i socials i societat civil per abordar la sortida de la crisi. Per la seva banda, Aragonès es va comprometre a reorientar les partides dels pressupostos catalans que el Parlament va aprovar divendres –i que es van elaborar abans de que esclatés la pandèmia– per convertir-los en un pla de xoc centrat en la lluita contra les conseqüències de la crisi sanitària.

Perspectives complicades

Les perspectives econòmiques de la Generalitat per als pròxims mesos no són gens optimistes. Es va encarrergar d'explicar-les divendres el mateix vicepresident. La Generalitat preveu que l'economia catalana s'ensorri entre un 7,6% i un 8,8% aquest any. L'únic avantatge que creu que té l'executiu és que, per primera vegada en tres anys, disposa d'uns nous pressupostos que inclouen 3.000 milions extres de despesa respecte els comptes del 2017. Tot i això, la Generalitat ha admès que són insuficients i que per això haurà de modificar aviat els nous comptes. Aragonès també va xifrar en 4.000 milions d'euros els fons addicionals que l'administració espanyola hauria de transferir a la catalana. El Govern calcula que la meitat aproximadament es destinarien a fer front a l'augment de despesa sanitària i assistencial provocada per l'expansió del coronavirus, mentre que la resta s'haurien de destinar a polítiques de recuperació econòmica.

La reunió d'aquest dissabte serà la primera des que dimarts es va obrir l'enèsima disputa entre JxCat i ERC. Aquest vegada per culpa d'un micro obert durant la reunió telemàtica de la mesa del Parlament, que va enxampar el vicepresident primer, Josep Costa (JxCat), maniobrant amb el vicepresident segon, Joan García (Cs), en contra del president, Roger Torrent. El dijous Torrent va protestar pels fets i JxCat el va acusar de partidisme.