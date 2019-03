El Govern reclama més finançament a l'Estat per enllestir el pla de contingència i afrontar la pròrroga pressupostària

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha reclamat aquest dimarts, en la seva primera roda de premsa com a portaveu de l'executiu, que l'Estat pagui a la Generalitat les bestretes corresponents a l'augment de recaptació del 2018, que ha xifrat en 7.000 milions d'euros. Segons el Govern aquesta és la quantitat que pertocaria a les comunitats autònomes i, a Catalunya, la part proporcional que ha generat en recaptació. A més, Budó ha demanat que es facin aquestes transferències abans de les eleccions generals del 28 d'abril, una reclamació que segons Budó havia fet la mateixa ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, quan era membre de l'executiu andalús.

"La ministra havia defensat que aquestes bestretes no anaven vinculades als pressupostos, i esperem que compleixi el que va dir, que hi hagi un decret per fer aquest pagament" en el pròxim consell de ministres, ha considerat Budó, que també ha instat el PSC a fer la mateixa reclamació al PSOE.

651x366 La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, durant la seva intervenció en el ple del debat de les esmenes a la totalitat del projecte de pressupostos generals de l'Estat que ha arrencat aquest dimarts al Congrés / EFE La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, durant la seva intervenció en el ple del debat de les esmenes a la totalitat del projecte de pressupostos generals de l'Estat que ha arrencat aquest dimarts al Congrés / EFE

En la reunió del consell executiu s'ha abordat aquesta qüestió amb l'objectiu que arribin aquests diners i poder comptar-hi en l'elaboració del pla de contingència per afrontar la pròrroga pressupostària d'aquest 2019. El govern de la Generalitat haurà d'ajustar el pressupost per quadrar els números, ja que no ha aconseguit aprovar el pressupost al Parlament amb els comuns i haurà de funcionar amb el del 2017.

Segons ha explicat Budó, el departament d'Economia està parlant amb tots els departaments per elaborar aquest pla, que preveu poder aprovar els pròxims dies.

La portaveu no preveu eleccions

Budó ha participat per primer cop aquest dimarts en una reunió del consell executiu, ja que va ser nomenada ahir dilluns com a nova consellera de la Presidència, juntament amb Mariàngela Vilallonga com a encarregada de Cultura. En resposta a una pregunta sobre l'horitzó temporal del Govern –tenint en compte la impossibilitat d'aprovar els pressupostos i les tensions que apareixen entre els socis de l'executiu–, Budó ha descartat noves eleccions a la tardor i ha dit que el Govern està "determinat a seguir treballant". En tot cas, ha dit que la potestat per a la convocatòria electoral depèn només del president de la Generalitat i no del conjunt de l'executiu.