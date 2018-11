El Govern impulsarà una ronda de contactes per presentar els pressupostos als partits

El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dijous que en les pròximes setmanes impulsarà una ronda de contactes amb els grups parlamentaris per presentar-los amb detall les xifres del projecte de pressupostos de la Generalitat. El Govern té previst iniciar el tràmit dels comptes del 2019 al desembre, però intentarà acostar abans posicions amb els socis potencials. Conscient que l'increment d'impostos és una de les peticions que ja li han començat a arribar, Aragonès ha explicat que no tanca la porta a parlar-ne, però la seva prioritat és flexibilitzar els límits de despesa que fixa la llei estatal.

Els comuns són, ara per ara, l'únic grup que sembla predisposat a negociar amb el Govern, però els últims dies l'estratègia de l'espai que lidera Ada Colau s'ha focalitzat a pressionar la Generalitat perquè ERC i el PDECat donin suport als pressupostos pactats entre el PSOE i Podem. "Si no hi ha pressupostos de l'Estat, el departament d'Economia ens ha dit que no hi haurà prou diners per fer uns pressupostos expansius i, per tant, no hi podrem donar suport", advertia aquesta mateixa setmana la presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú - Podem, Jéssica Albiach.

El president del Govern, Quim Torra, va formalitzar aquest dimecres també des del Parlament el 'no' d'ERC i el PDECat als comptes de l'Estat, un cop exhaurit el termini que ell mateix havia donat al PSOE per fer una proposta de referèndum d'autodeterminació a Catalunya o per instar la Fiscalia a retirar les acusacions contra els líders independentistes. Una situació que dificulta el suport tant dels comuns com del PSC als pressupostos de la Generalitat.

"Nosaltres estem disposats a parlar de tot i, si cal, farem algunes petites modificacions en l'impost de successions", ha avançat el vicepresident aquest dijous. Ara bé, ha insistit que la pressió fiscal a Catalunya "és la tercera més alta entre les comunitats de l'Estat" i que el marge "és molt petit". La diputada del PSC Alícia Romero ha interpel·lat Aragonès per reclamar-li una reforma fiscal "en profunditat" centrada precisament en successions i també en la lluita contra el frau fiscal, que segons un informe recent de l'Agència Tributària impedeix que 800 milions d'euros arribin anualment a les arques de la Generalitat.

"El que realment importa de l'impost de successions és que genera igualtat d'oportunitats perquè afecta una petita part de la població", ha subratllat Romero. El vicepresident li ha recordat que el 2014 ja es va modificar a l'alça aquest impost –després que el 2011 CiU el deixés a mínims– i que durant els últims anys el Govern també ha incidit en la fiscalitat a través d'un increment en l'impost de patrimoni o en la creació de nous impostos ambientals.

Regla de despesa

Però la llei d'estabilitat pressupostària és la que limita la capacitat de despesa de la Generalitat, ha alertat Aragonès. Els objectius de dèficit, d'una banda, però especialment la regla de despesa, que impedeix a la Generalitat incrementar la despesa no financera per sobre del 2,7% l'any que ve. Ahir Torra ja va protagonitzar un tens enfrontament amb el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, quan li va demanar que, per pagar les pagues extres endarrerides als treballadors públics, truqués a la ministra Meritxell Batet.

Aquest dijous Aragonès ha insistit que la clau per poder cobrir un nivell de despesa superior és que es canviï la llei d'estabilitat pressupostària per afegir excepcions a la regla de despesa. "Hem d'excloure de la regla de despesa algunes inversions i també el retorn de deutes: el pagament de les retribucions pendents del personal públic no hauria de comptar", ha assenyalat. Dimecres va ser el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, el que va anunciar que portaria al Parlament una reforma de la regla de despesa, malgrat que les competències les té el Congrés de Diputats.

En la ronda de contactes amb els partits polítics que començarà aviat, el Govern els comunicarà que la despesa dels pressupostos del 2019 s'incrementarà en 1.600 milions respecte als del 2017. La major part, però, ja està condicionada als acords pluriennals a què va arribar el Govern amb la CUP, per exemple, en la contractació de nous mestres.

Tot i el compromís amb els sindicats de la funció pública, el Govern no preveu incorporar el retorn de la paga extra pendent del 2013 aquest any i vol començar a retornar tant la del 2013 com la del 2014 entre el 2019 i el 2026. Una proposta que els funcionaris van qualificar d'"insult" en la reunió del 31 d'octubre. De fet, durant el debat de política general de principis d'octubre, el Parlament va instar l'executiu a retornar aquest mateix 2018 un 10% de la paga del 2013 i fixar un calendari per tornar la resta de la paga durant l'any que ve. Un termini que fonts del Govern asseguren que és impossible de complir respectant l'objectiu de dèficit i la regla de despesa. Els deutes de la Generalitat amb els treballadors públics sumen gairebé 1.100 milions d'euros.

Incompliment dels objectius d'estabilitat

La CUP no està disposada a aprovar els pressupostos de la Generalitat. Ni tan sols té interès a negociar-los, ja que, segons els anticapitalistes, "estan fets a mida del mercat i de la sacrosanta Constitució". "Nosaltres els vam aprovar uns pressupostos el 2017 a partir d'un xantatge i no hi tornarem a caure mai més", ha subratllat aquest dijous la diputada Maria Sirvent. Els cupaires reclamen que, en un acte de "sobirania", la Generalitat es desmarqui dels objectius de dèficit i de la regla de despesa que marca l'Estat i posi els recursos "al servei de les classes populars".

El conseller d'Economia ha reconegut que el problema de Catalunya és "de sobirania", però ha destacat la importància de seguir administrant l'autonomia mentre no s'assoleixi la independència. "No es tracta de desobeir o no. Podem dir que tindrem més dèficit i que, per tant, ens endeutarem, però algú ens haurà de deixar aquests diners", ha replicat a Sirvent. "I avui hi ha necessitats urgents sobre la taula i inversions que no es poden ajornar", ha remarcat tot apuntant als salaris dels metges – els de l'atenció primària ja han anunciat una vaga del 26 al 30 de novembre–, la contractació de mestres, especialment per a l'educació secundària, l'educació inclusiva o el servei d'emergències, entre d'altres.

D'aquí quinze dies, el Congrés de Diputats podria votar la reforma de la llei d'estabilitat pressupostària a què els grups independentistes donen suport. El canvi bàsicament eliminaria la capacitat de veto del Senat –controlat pel PP– en els objectius de dèficit. El Govern podria aconseguir un marge de 500 milions d'euros més, però l'executiu insisteix que sense modificar la regla de despesa, la capacitat de la Generalitat per gastar està molt limitada. I, fins ara, l'única proposta que la Moncloa ha fet en les reunions bilaterals ha sigut la de modificar la llei per permetre més despesa només en cas de superàvit. "Nosaltres gestionem la salut, l'ensenyament, la seguretat i la protecció social. Mantenir el dogma del dèficit zero en una administració amb aquestes competències no té cap sentit", ha conclòs el vicepresident.