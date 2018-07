El Govern investigarà si la Policia Nacional va utilitzar un canal de comunicació paral·lel l'1-O

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha revelat que investigarà si la Policia Nacional va utilitzar un canal de comunicació policial paral·lel durant la celebració del referèndum de l'1-O a Catalunya com va avançar ahir el diari La Jornada: "No en tenia notícia i és un tema que investigarem". En una entrevista aquest dimecres a Catalunya Ràdio, ha respost així a la possibilitat que els agents utilitzessin un segon canal de comunicació per organitzar el dispositiu policial durant la jornada.

Buch ha considerat que haurien de donar explicacions el coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, i l'exministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, com a responsables del dispositiu policial: "Seria bo, per aclarir qualsevol dubte, que donessin les explicacions pertinents". Una demanda que obeeix al fet que nou mesos després del referèndum encara no se sàpiga com es van enregistrar les ordres del coronel de la Guàrdia Civil als comandaments policials que van intervenir als col·legis de l'1-O a Barcelona, tot i els intents per esbrinar-ho del jutge que investiga les càrregues policials, les acusacions dels ferits i l'acusació popular que exerceix l'Ajuntament de Barcelona.

En un escrit, la Prefectura Superior de Policia de Catalunya ha comunicat al jutge que "no hi ha registres" d'àudios ni de transcripcions de les comunicacions entre Pérez de los Cobos, encarregat de dirigir l'operatiu policial per impedir l'1-O, i els diferents comandaments que van actuar a les escoles on hi va haver càrregues a Barcelona. Tampoc "hi ha registres" d'àudios ni comunicacions, segons el Cos Nacional de Policia, entre els diferents comandaments. Els canals oficials de la sala de la Prefectura Superior de Policia només van registrar les comunicacions entre els comandaments i agents a les escoles, és a dir, entre els caps i els subordinats que van intervenir sobre el terreny l'1-O. Són desenes d'àudios, aportats per la policia al jutjat, en què els agents indiquen la seva posició i denuncien que els Mossos d'Esquadra "obstaculitzen" la seva tasca i que han sigut rebuts amb "resistència" i "violència" pels votants.

Hi ha enregistraments entre comandaments i agents en 18 llocs de votació, però no "hi ha registres" de les comunicacions entre agents de l'operatiu desplegat a les escoles Estel i Santa Caterina de Siena, segons ha traslladat la Policia al jutge en un escrit al qual ha tingut accés Eldiario.es. Al migdia es van aturar les càrregues i els col·legis van estar oberts fins al final de la votació. Les acusacions personades en la causa han rebut amb desconcert la resposta de la Policia Nacional. "¿Com és possible que no hi hagi un registre oficial de l'ordre segons la qual van finalitzar les càrregues al migdia? És evident que els agents no van aturar les intervencions per iniciativa pròpia, algun superior els ho devia dir", raonen fonts jurídiques.