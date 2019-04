El Govern diu que se sent "legitimitat per governar" i confia recuperar el diàleg amb l'oposició després dels comicis

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha afirmat aquest dimarts que l'executiu se "sent legitimat" per seguir governant, després de perdre la votació la setmana passada al Parlament en què l'oposició li reclamava eleccions o que el president, Quim Torra, se sotmeti a una qüestió de confiança. Preguntada per aquesta qüestió, Budó ha atribuït la pèrdua de la votació a les suspensions del jutge Pablo Llarena i ha tornat a reptar l'oposició a presentar una moció de censura si creu que pot forjar una majoria absoluta alternativa per desbancar el Govern. "Han aprofitat el vot de qualitat de Llarena per guanyar aquesta moció", ha dit Budó, que ha afirmat que per aquest motiu el Govern no se sent interpel·lat.

Budó ha atribuït al cicle electoral les crítiques al govern de Torra i s'ha mostrat "confiada" que després de les eleccions generals, municipals i europees l'executiu podrà "recuperar el diàleg" i les "aproximacions" amb els grups parlamentaris. En particular, amb els comuns, amb qui fins fa poc el Govern negociava els pressupostos del 2019 –que no ha presentat al Parlament per manca de suports.

Tanmateix, l'executiu ha tornat a patir aquesta setmana la majoria precària amb què governa al Parlament. Budó ha explicat que el conseller de Territori, Damià Calvet, els ha comunicat que ha sol·licitat retirar de l'ordre del dia el decret llei de mesures urgents per "millorar l'accés a l'habitatge" perquè no s'ha aconseguit el consens amb els grups parlamentaris i, per tant, si es discutís al ple no assoliria el vots necessaris per aprovar-se. "Són moments en què s'està treballant més des de l'electoralisme que en el bé comú", ha dit Budó dirigint-se als grups de l'oposició.

"No hi ha hagut acord amb els grups i els agents socials per tirar-lo endavant. Creiem que podem recuperar el consens després del període electoral", ha considerat la portaveu del Govern, que ha dit que es buscarà una altra fórmula jurídica per poder tramitar-se a la cambra i fer-ho en converses amb tots els actors. Així doncs, el decret de mesures per a l'accés a l'habitatge (que, segons l'executiu, tenia l'objectiu d'augmentar l'oferta de lloguer social a Catalunya) decaurà perquè en el termini d'un mes no s'ha aconseguit convalidar-lo al Parlament, tal com exigeix la llei.