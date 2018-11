El Govern no portarà els pressupostos al Parlament si no té els suports suficients per tramitar-los

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha reiterat que no portarà els pressupostos de l'any que ve al Parlament si no té els suports suficients per tramitar-los, és a dir, la garantia que superaran el debat a la totalitat. "El que no farem és portar-los al Parlament perquè siguin rebutjats", ha afegit. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Aragonès ha defensat que el 75% dels increments es destinaran als tres departaments "de l'estat del benestar": ensenyament, salut i treball i afers socials. I ha afegit que també es farà una aposta per la seguretat. "750 Mossos més, 250 bombers més i 250 metges més d'atenció primària", ha resumit.

Aragonès ha assegurat que els acords assolits amb Metges de Catalunya que han servit per desconvocar la vaga d'atenció primària de la sanitat pública es començaran a aplicar "immediatament". El vicepresident ha destacat haver arribat a un acord factible: "No farem una gran promesa i que que no es pugui complir d'aquí tres o quatre mesos només perquè s'acabi la vaga".

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha tornat a insistir en la necessitat d'aprovar els pressupostos a l'Estat perquè la Generalitat disposi de més recursos. En una entrevista a la cadena Ser, Iceta ha assenyalat que la clau és aprovar els pressupostos de l'Estat perquè així "podrem eixamplar el marge pressupostari". "Els bascos han demostrat més professionalitat que els catalans perquè tenen menys diputats i obtenen més recursos i competències", ha afegit després de deixar clar que "no podem renunciar a més recursos".

També ha avisat que "si no hi ha pressupostos a l'Estat comença el compte enrere cap a les eleccions" i ha remarcat que "un Govern ha de tenir una agenda econòmica". Sigui com sigui, Iceta no aposta per un superdiumenge electoral: "Coneixent com conec el president crec que Sánchez vol exhaurir la legislatura, però depèn també de l'actitud de les forces polítiques que li han donat suport". "Sánchez va obtenir un mandat, vol tenir temps per mostrar les polítiques que faria i creu que l'enfocament que porta a terme amb Catalunya és més encertat que el del PP i Cs", ha argumentat per justificar que el president espanyol refusi un avançament electoral.

La proposta dels socialistes passa per obtenir mil milions més amb diferents propostes, que sumats als dos mil milions provinents de l'Estat, servirien, a parer d'Iceta, per obtenir més recursos. Unes propostes que plantejaran els socialistes al conseller d'Economia, Pere Aragonès, en la reunió que mantindran dimarts per negociar els pressupostos i que difereixen dels plantejaments dels comuns. En aquest sentit, el líder socialista ha apostat per un increment de l'IRPF a partir dels 120.000 i no dels 90.000 com defensen els comuns.

Iceta ha justificat la demanda de compareixença del president Quim Torra al Parlament per la vaga del sector públic perquè "sembla que només es preocupa per una causa i hem d'esmerçar recursos als serveis públics". El màxim dirigent socialista ha recordat que "Catalunya va ser la primera comunitat en impulsar retallades i no s'han revertit encara".