El Govern prioritzarà la reforma de l'impost de Successions per acordar els pressupostos amb els comuns

Tot just hi ha hagut una única reunió amb els comuns, però el Govern ja comença a moure's per intentar arribar a un acord pressupostari que desbloquegi els comptes del 2019. En una entrevista a l'ACN, el secretari general d'Economia, Albert Castellanos, explica que en les negociacions amb els comuns prioritzaran una reforma de l'impost de Successions. Aquesta serà la base de la proposta que els farà en la segona trobada que es farà durant la setmana que ve. En canvi, el número 2 de la conselleria descarta moviments en l'IRPF assegurant que "no és prioritari" perquè la recaptació correspon al govern espanyol i no arribaria a Catalunya fins a la liquidació d'aquí a dos anys i seria "més lesiu" per als ciutadans.

La segona reunió amb els comuns encara no té data i hora, però les dues parts assumeixen que es farà durant la setmana que ve. L'únic compromís que va assumir l'executiu amb els seus interlocutors el passat 29 de novembre va ser el de fer una estimació del que significaria introduir els canvis en fiscalitat que reclamen els comuns. Pel que fa a Successions, demanen eliminar les bonificacions perquè les rendes altes paguin íntegrament el que marca la llei. Una reforma que significaria tornar a l'època del tripartit i amb la que asseguren que es podrien aconseguir 500 milions d'euros més anuals. En l'entrevista, Castellanos no detalla quina serà la contraproposta del Govern.

Pel que fa a l'IRPF, els comuns reclamen apujar els tipus a partir dels 90.000 euros anuals, una mesura que asseguren que només afectaria el 2% de la població. El secretari general d'Economia explica que el Govern no vol carregar de més pressió les rendes de l'estalvi, sinó les del capital i això "no és competència autonòmica".

Un 10% més de pressupost per a Ensenyament

Castellanos ha explicat que l'objectiu dels pressupostos és "generar més oportunitats per als ciutadans". Així, s'aposta per un "ensenyament públic de qualitat". De fet el pressupost del Departament d'Ensenyament augmentarà un 10% respecte el del 2017, que és el que ara hi ha en vigor perquè es va prorrogar. Es preveu l'estabilització de 2.140 places de mestres interins: 1.200 que ja s'havien consolidat el curs 2017-2018; 690 el curs 2018-2019 i 250 el curs 2019-2020. També es contractaran 150 mestres d'educació especial en centres ordinaris per promoure l'escola inclusiva i s'obriran 100 places d'educadors. A la universitat, s'introduiran les beques-salari a partir del curs 2019-2020 i es rebaixaran les taxes.

Un altre dels eixos del pressupost és la voluntat de vertebrar el territori. D'aquesta manera, es destinaran 40 milions d'euros a un pla per garantir la fibra òptica a les capitals de comarca i 4 a un pla d'inversions per als municipis més petits. A les zones més urbanes, s'augmentarà el pressupost de l'Institut Català de Finances (ICF) per finançar entitats del tercer sector i administracions locals per comprar habitatges per la via del tempteig i retracte i destinar-los a lloguer social. En relació a l'ICF, l'objectiu és que aquest 2019 es consolidi com a "banca pública".

El secretari general d'Economia ha defensat la necessitat de tenir un govern "com més fort millor" i que "recuperi l'estructura pre-155" i per tant que consolidi la reobertura de les delegacions a l'exterior. També que "miri de revertir, si més no parcialment, les condicions amb què treballen els treballadors públics". Això implica "compromisos concrets i explícits en el retorn de les pagues pendents del 2013 i el 2014", ha assegurat. Una altra de les novetats del pressupost és la incorporació de noves promocions per a 750 efectius de Mossos d'Esquadra i 250 del cos de Bombers.

En total, la despesa no financera augmentarà més de 1.600 milions d'euros aquest 2019 si s'aproven els pressupostos. En cas que Junts per Catalunya i ERC no obtinguessin els suports suficients per donar llum verda als comptes al Parlament, no hi hauria cap servei en perill, però sí ho estaria "la seva qualitat", ha manifestat Castellanos.