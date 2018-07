El Govern convoca tots els partits polítics aquest dilluns per preparar la Comissió Bilateral Generalitat-Estat

El Govern ha convocat per aquest dilluns a les 10 del matí els portaveus de tots els grups parlamentaris per abordar la Comissió Bilateral Generalitat-Estat que se celebrarà dimecres. Segons la convocatòria a la qual ha tingut accés Europa Press, el Govern proposa que l'objectiu de la trobada de dilluns –que encapçalaran la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, i el conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall– sigui "poder compartir i debatre l'ordre del dia de la Comissió Bilateral".

Els portaveus que han sigut citats són Laura Vílchez, de Ciutadans; Francesc de Dalmases, de JxCat; Anna Caula, d'ERC; Eva Granados, del PSC; Jéssica Albiach, de Catalunya en Comú-Podem, i Santi Rodríguez, del PP. No està prevista l'assistència de cap membre de la CUP. Per part del Govern hi seran el conseller d'Acció Exterior i Relacions Institucionals, Ernest Maragall; el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la portaveu de l'executiu català i consellera de la Presidència, Elsa Artadi. En representació de la Generalitat també hi seran el delegat a Madrid, Ferran Mascarell; la secretària general d'Acció Exterior, Mercè Salvat, i el director general de Relacions Institucionals, Aleix Villatoro.

L'ordre del dia de la Comissió Bilateral de dimecres ja està tancat i pactat entre els dos executius. Té 13 punts i inclou qüestions relatives a la cooperació entre administracions, inversions pendents i les lleis catalanes que estan suspeses pel Tribunal Constitucional. A més a més, també està previst que s'abordi un punt dedicat a la situació política de Catalunya, en el qual el Govern pretén posar sobre la taula les "vies de participació política democràtica dels ciutadans catalans en les decisions sobre el seu futur polític", és a dir, la celebració d'un referèndum a Catalunya; i també abordar la situació dels "drets i llibertats" al territori català, on l'executiu de Quim Torra preveu posar sobre la taula la situació dels presos i exiliats.