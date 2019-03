El Govern ha detectat "problemes" en set centres educatius on van intervenir els Mossos per retirar els llaços grocs

La nova consellera de la Presidència, Meritxell Budó, s'ha estrenat aquest dimarts com a portaveu del Govern, en substitució d'Elsa Artadi, que ahir va deixar l'executiu per fer el salt a l'Ajuntament de Barcelona, a les eleccions del 26 de maig. Budó s'ha estrenat amb una qüestió candent: la polèmica dels llaços grocs, després que el Govern els retirés la setmana passada i que els Mossos d'Esquadra acudissin als centres educatius per treure aquest símbol. Tal com ja va anunciar el conseller d'Interior, Miquel Buch, aquest cap de setmana, el Govern ha revisat l'actuació dels Mossos d'Esquadra als més de dos mil centres educatius que van visitar i, segons ha explicat Budó, s'han detectat "problemes" en set escoles. En aquest sentit, ha dit que la mateixa policia catalana activarà els protocols respectius i ha opinat que és un nombre "reduït" d'incidents perquè el total de centres on van intervenir era de més de dos mil.

Paral·lelament, Budó ha anunciat que el president de la Generalitat, Quim Torra, es querellarà contra la Junta Electoral Central aquesta setmana, ja que considera que s'ha excedit en les seves decisions. Tanmateix, aquest dimarts el Tribunal Suprem ha decidit no suspendre l'ordre de la JEC, tal com havia demanat la Generalitat en un recurs administratiu. "Seguim determinats que els treballadors es puguin manifestar lliurement perquè l'espai públic sigui lliure i no neutral", ha expressat Budó, que ha afirmat que dins el consell executiu no s'ha fet "autocrítica" de la gestió dels llaços grocs, que ha considerat que era una "maniobra de distracció" per "no parlar dels presos polítics".

En ser preguntada per la nova denúncia de Ciutadans per un llaç groc a la delegació del Govern de Londres, Budó ha dit: "Mentre uns segueixen obsessionats amb el color groc, l'obsessió del Govern és la llibertat d'expressió".

També ha assegurat que la setmana passada la seva predecessora, Elsa Artadi, "no va mentir" a l'hora d'explicar que s'havia demanat un informe al Síndic de Greuges, malgrat que Rafael Ribó va dir que l'havia fet d'ofici i que l'executiu ja en coneixia el contingut dies abans. "Es van demanar aclariments que nosaltres consideràvem importants", ha justificat.