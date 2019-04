El Govern es querellarà davant la Fiscalia per la crema i l'afusellament del ninot de Puigdemont a Coripe

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha anunciat aquest dimecres que el Govern es querellarà davant la Fiscalia per la crema i l'afusellament del ninot que representava Carles Puigdemont a Coripe (Sevilla). Budó ha confirmat que l'executiu català denunciarà els fets per un delicte d'incitació a l'odi i de discriminació, ja que "són actuacions que fomenten la violència".



En aquest sentit, la portaveu ha lamentat que la Fiscalia i els cossos de seguretat de l'Estat "no s'hagin personat d'ofici" en la causa com, ha dit, "sí que han fet en altres situacions", i ha citat els casos del raper Valtònyc, a l'exili, o l'actor Willy Toledo.



Malgrat tot, el Consell de Govern vol reiterar l'oferta de diàleg i negociació i assegura que "es pot parlar de tot, en una taula, fins i tot de l'autodeterminació". En aquesta línia, Budó ha deixat la porta oberta perquè "després d'aquests processos electorals", es pugui "restituir la situació política". "Les persones responsables del futur govern central", ha dit, "hauran d'entendre que el diàleg és necessari". Així, la consellera ha demanat als partits espanyols que, a partir de dilluns, "deixin de fer campanya i passin a governar".



La qüestió de la paga extra





En representació de l'executiu de Quim Torra, Budó ha manifestat "sorpresa" per les paraules favorables de Meritxell Batet al retorn del 10% de la paga extra del 2013 als funcionaris catalans, ja que, ha expressat, "com a ministra ho va impugnar des del govern espanyol". D'aquesta manera, la portaveu ha argumentat que, si aquesta era la posició dels socialistes, "podrien no haver presentat el recurs" al decret que establia la devolució i "trobar altres mecanismes que no l'invalidessin".



"Diu amb amabilitat que aquesta no era la voluntat dels socialistes", ha apuntat en referència a la candidata del PSC, però ha advertit: "Fixin-se si ho era, que denunciant el decret han fet el que no s'havia atrevit a fer ni tan sols el PP".



En qualsevol cas, la consellera de Presidència ha anunciat que el titular de la conselleria d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, el republicà Alfred Bosch, serà l'encarregat d'impulsar les negociacions amb el govern estatal sobre el retorn de les pagues extres del 2013 i 2014 als treballadors públics de Catalunya.